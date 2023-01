Fabbri Group lädt zu Live-Demonstrationen auf FRUIT LOGSITICA

Foto: Fabbri Group

"Innovationen entstehen in allen Segmenten der Frischobstindustrie in rasantem Tempo - sei es in der Entwicklung von Saatgut, Obst und Gemüse oder in der Verpackung und Automatisierung. Die Messe deckt das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette ab - vom Erzeuger bis zum Verbraucher ", so die Fabbri Gruppe.



An deren Stand auf der FRUIT LOGISTICA erhalten alle Akteure der Obst- und Gemüseindustrie persönliche Live-Demonstrationen der leistungsstärksten Fabbri-Stretch- und Tray-Sealing-Verpackungslösungen für den Obst- und Gemüsesektor, wie z.B.:

Automac Ultra: Automatische Stretchverpackungsmaschine mit hoher Produktivität, die mit Schalen, Etiketten und Folien aus jedem Material (traditionell, biobasiert, kompostierbar) kompatibel ist und die Produktion mit extremer Flexibilität und ohne zusätzliche Kosten oder Stillstandszeiten anpasst.

Elixa 35 Libra: Integrierte automatische Stretchverpackungsmaschine, ausgestattet mit einem Wiege-Preis-Etiketten-System, speziell entwickelt für kleine bis mittlere industrielle Verpackungszentren und auch für den Einzelhandel. Die Elixa 35 Libra erkennt automatisch das Schalenformat und arbeitet mit Stretchfolien mit einer einzigen Breite, unabhängig von der Produktgröße (280 mm).

Magic 2.0: Kompakter automatischer Schalenversiegler der Caveco-Reihe der Fabbri-Gruppe, der Schalen unterschiedlicher Form und Höhe intelligent verpackt, ohne dass Formen oder Einstellungen geändert werden müssen.

Toplid: Ultrakompakter automatischer Schalenversiegler für die optimale Verpackung aller Arten von frischen und sehr frischen Lebensmitteln. Sein exklusives, patentiertes Gasaustauschverfahren wird auf dem internationalen Markt sehr geschätzt.

Nature Fresh: Die erste zertifizierte kompostierbare Stretchfolie für automatische Verpackungen weltweit, mit Zertifizierungen für die Kompostierbarkeit im Haushalt und in der Industrie (Europäische Norm EN 13432) und für den Handel (Nordamerikanische Norm ASTM D6400). Nature Fresh hat bereits Millionen von Produkten im Einzelhandel und in der Industrie im Einklang mit der Kreislaufwirtschaft verpackt.

Fabbri Stretch & Barrier Films: Die breite Palette an Stretch- und Barrierefolien, die aus traditionellen, biobasierten oder kompostierbaren Materialien und je nach Anwendung in unbedruckter oder bedruckter Form erhältlich sind, wird von Verpackungszentren, der Industrie, Markenartiklern und dem Einzelhandel für die Verpackung von frischen Lebensmitteln in optimierter Stärke verwendet.



Halle 1.1, D-51