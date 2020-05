EZG Pfälzer Grumbeere: Offizieller Start für landesweites Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“

Foto: EZG Pfälzer Grumbeere

Ende der KW 19 wurden die ersten Knollen wurden im Hochbeet-Schulgarten der Siegmund-Crämer-Schule in Bad Dürkheim gepflanzt, so die EZG Pfälzer Grumbeere.



Um gesunde Ernährung und praxisnahes Lernen in den kommenden vier bis sechs Monaten zum Thema machen zu können, müssen jetzt die Pflanzkartoffeln in den Boden. Vom Auspflanzen über die Pflege und Ernte bis zur Verarbeitung in der Küche vermittelt „Kids an die Knolle“ Praxis- und Handlungswissen an Schüler zwischen sechs und zwölf Jahren.



Je nach Größe des Schulgartens übernehmen im Idealfall Einzelpersonen oder kleinere Gruppen von zwei bis vier Schülern das Auspflanzen. Hartmut Magin, Vorsitzender der EZG „Pfälzer Grumbeere“ sagte: „Wir wissen natürlich, dass es in der aktuellen Lage für viele Schulen organisatorisch eine gewisse Herausforderung ist. Aufgrund der vielen Nachfragen und positiven Rückmeldungen sind wir uns ziemlich sicher, dass die Teilnehmerschulen es zeitnah schaffen, die landesweit rund 2 t Pflanzkartoffeln erfolgreich in den Boden zu bringen!“



Wilfried Würges, stellvertretender Schulleiter und zugleich Projektverantwortlicher für „Kids an die Knolle“ an der Siegmund-Crämer-Schule sagte: „In Zeiten von Corona gewinnt die eigene Versorgung zusätzliche Relevanz. Sobald sich der Schulbetrieb weiter normalisiert, werden wir nach der Ernte unsere Kartoffeln auch auf verschiedene Arten zubereiten und Fragen der Ernährungssicherheit ansprechen!“