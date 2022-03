EZG "Pfälzer Grumbeere": Dank Frühlingswetter flächendeckend mit Auspflanzung begonnen

Foto: EZG „Pfälzer Grumbeere“

Auf den Äckern im Südwesten startet das neue Anbaujahr für „Pfälzer Grumbeere“ etwa zwei Wochen früher als im Vorjahr. Das anhaltende Frühlingswetter der vergangenen Tage sorgt dafür, dass im Hauptanbaugebiet zwischen Speyer und Gimbsheim nördlich von Worms wieder vielerorts die Pflanz- und Legemaschinen ihre Runden ziehen. Die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ schätzt, dass die Gesamtanbaufläche für Frühkartoffeln auf dem Vorjahrsniveau von etwa 4.000 ha liegen wird.



Damit die 265 Erzeuger von „Pfälzer Frühkartoffeln“ – im Vergleich zu anderen Anbauregionen in Deutschland – auch 2022 wieder eine entscheidende Ernteverfrühung erzielen können, werden bis zum Ende der Frühkartoffel-Kampagne am 10. August schätzungsweise rund 1.000 bis 1.200 ha vorgekeimte „Pfälzer Grumbeere“ geschützt unter Folie oder Vlies angebaut.

Die ersten Pflanzkartoffeln wurden in diesem Jahr in besonders geschützten Lagen bereits Mitte Februar gesteckt. Die weiteren Auspflanzungen erfolgen dann in den einzelnen Betrieben zeitversetzt in Staffeln und damit passend zur später steigenden Verbrauchernachfrage. Je nach Sorte und weiterem Witterungsverlauf haben die frühen „Pfälzer Grumbeere“ eine Vegetationszeit von 80 bis 100 Tagen bis zur Ernte. Da das Frostrisiko – und damit die Gefahr eines Teil- oder Totalverlusts der Ernte – bei den ersten meist am höchsten ist, verwenden die Erzeuger Vlies oder Folie. Diese Schutzabdeckungen werden teilweise auch doppelt gelegt und als Mehrweglösung in der Regel mehrere Anbaujahre verwendet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Frostberegnung.



Damit die frühen Pflanzkartoffeln sich im Acker wohlfühlen und im gut isolierten Erdspeicher gut anwachsen, brauchen sie nach dem Auspflanzen möglichst viel Sonne und Wärme. Weil es derzeit im Wechsel zwischen Tag und Nacht meist noch zu größeren Temperaturschwankungen kommen kann, ist auch – ohne erneuten Wintereinzug – besondere Vorsicht geboten.

Verbraucher können ab Mitte Mai mit den ersten „Pfälzer Frühkartoffeln“ in den Hofläden rechnen

Passen Wetter und weiteres Wachstum, dann können Verbraucher in der Region ab Mitte Mai die ersten „Pfälzer Frühkartoffeln“ in den Hofläden kaufen.