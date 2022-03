Evelina®: So essen die Deutschen Äpfel am liebsten

Foto: Evelina

Die Apfelmarke Evelina® setzt auf regionale Produktion und Vermarktung in ganz Deutschland und bedient damit einen wichtigen Verbrauchertrend. Das zeigt eine bundesweite, repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag von Evelina. 56 % der Deutschen bevorzugen Äpfel aus ihrer Region. Und beim Thema Apfelverzehr mögen es die Deutschen am liebsten pur. Was sie scheinbar nicht wissen ist, welcher Apfel mehr Vitamine enthält: Rot oder Grün.



Danach gefragt, wie die Deutschen den Apfel am liebsten essen, sagt die Mehrheit pur bzw. unverarbeitet. 63 % der Befragten mögen Äpfel so am liebsten. Nur jeweils ca. 10 % schmeckt der Apfel besser im Kuchen, als Saft bzw. Schorle und als Apfelmus. Beim puren Apfelverzehr bleibt übrigens die Schale meistens dran: 48 % mögen Äpfel am liebsten ungeschält. „Ein purer, ungeschälter Apfel, wie er vom Baum kommt, ist der beste Genuss“, sagt Evelina-Apfelbauer Georg Hinzmann aus Nordrhein-Westfalen. Denn: „In und unter der Apfelschale schlummern bekanntlich die meisten Vitamine und Antioxidantien.“ Und wenn es doch mal verarbeitete bzw. conveniente Produkte sein sollen, haben die Klassiker Apfelkuchen (50 %) sowie Pfann- und Reibekuchen (30 % bzw. 31 %) die Nase vorn. Immerhin 19 % der Deutschen könnten sich auch einen Salat mit Apfel vorstellen.



Auch der Apfel ist ein echtes Superfood und sehr gesund. Das weiß die Mehrheit der Deutschen scheinbar sehr gut. 74 % der Befragten sagen, dass an dem Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away” (“Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern”) was dran ist. Dass die Farbe des Apfels nichts mit dem Vitamingehalt zu tun hat, glauben 60 % der Deutschen. „Rote Apfelsorten haben in der Regel mehr Vitamine. Ein roter Apfel enthält bis zu 35 mg Vitamin C pro 100 g, ein grüner nur rund ein Drittel dieser Menge“, sagt Apfelbauer Hinzmann.