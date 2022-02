European Convenience Forum 2022: Bequem, schnell, aber gesund

Am 14. Juni 2022 öffnet das 2. European Convenience Forum in Bonn seine Türen. Die Veranstalter, Fruchthandel, Düsseldorf, und die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI), Bonn, nehmen mit dieser Informations- und Networking-Veranstaltung einmal mehr den Convenience- und Außer-Haus-Markt unter die Lupe.



„Aber wir wollen natürlich auch der Branche gemeinsam mit Experten und Entscheidern gezielt neue Impulse geben. Der Convenience- und Außer-Haus-Markt hat in der Corona-Zeit ganz besonders gelitten. Die Pandemie hat uns gezwungen altgewohnte Bahnen zu verlassen. Nutzen wir gemeinsam die Chancen zur Neujustierung“, betonen Dr- Hans-Christoph Behr (AMI) und Kaasten Reh (Fruchthandel).

Der Convenience-Sektor hat während der Covid-Pandemie ganz besonders gelitten, denn fast 50 % der Produktion gehen in den Außer-Haus Markt. Bei den Lieferungen in den Foodservice-Sektor entfielen 2019 rund 30 % der Umsätze mit frischem Gemüse auf Fresh Cut Artikel. 2020 und 2021 waren es bei gesunkenen Gesamtumsätzen nur noch rund 25 %. Bei mäßiger Auslastung wurde das Personal der Großverbraucher also wieder stärker zur Aufbereitung von Gemüse eingesetzt. Die Kantinen waren lange geschlossen, die Restaurants und die gesamte Gastronomie ebenfalls. Und die Gäste kommen noch immer nicht wieder so zahlreich und unbeschwert wie in der Vor-Corona-Zeit. Der Einzelhandel konnte davon profitieren, allerdings schnitt der Fresh Cut Sektor auch hier unterdurchschnittlich ab. Denn die Zeitersparnis war in Zeiten von Kurzarbeit und Home-Office kein gutes Argument für Convenience Artikel mehr. 2021 hat sich der Markt aber wieder besser entwickelt, der Umsatz legte wieder überdurchschnittlich zu.

Die Frage nun: Wie geht es weiter? Darauf gibt es Antworten am 14. Juni 2022 (mit Get together am Vorabend). Ein Tag, der ganz im Zeichen von Fresh Cut, Convenience und Außer-Haus-Verzehr steht: Internationale Experten präsentieren in Bonn auf dem European Convenience Forum Zukunftsstrategien, Insights und Trends, innovative Ideen zu Marketing und Nachhaltigkeit, Handel und Konsum, Logistik und Qualitätssicherung. Sie liefern Anknüpfungspunkte für Diskussionen rund um die vielfältigen Herausforderungen.

Das European Convenience Forum 2022 versammelt an einem Tag die internationalen Experten und die wichtigsten Partner des europäischen Convenience Business - und des Außer-Haus-Marktes, um gemeinsam innovative Ansätze zu diskutieren und frische Impulse zu geben. Das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn bietet am Vorabend mit seinem Garten und der Terrasse in frühsommerlicher Atmosphäre zudem beste Voraussetzungen für ein lockeres Get-together– eine hervorragende Gelegenheit zum Kennenlernen, zum Knüpfen wertvoller Kontakte und zum Networken.

Hier finden Sie alle Infos zum Programm, zu den Sponsoring-Möglichkeiten sowie zur Anmeldung auf www.fruchthandel.de/events/convenience-forum