Europäische Agrargemeinschaft reagiert auf REPowerEU

Europa importiert 40 % des Gases, 27 % des Öls und 46 % der Kohle aus Russland. In Anbetracht des Krieges in der Ukraine hat die EU nun ihre Mitteilung mit dem Titel „REPowerEU“ vorgelegt, um ihre Abhängigkeit von Russland hinsichtlich der fossilen Brennstoffe bis 2030 beträchtlich zu verringern. Copa Cogeca unterstützen das erklärte Ziel, die Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen für neue Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu verkürzen, wie in dieser Mitteilung dargelegt. Allzu oft sehen sich die Träger von Erneuerbare-Energien-Projekten in der Landwirtschaft mit bürokratischen Hürden konfrontiert, die unter den derzeitigen Bedingungen noch untragbarer werden.



Auch wenn in der Mitteilung die mögliche Rolle von Biogas hervorgehoben wird, ist die europäische Land- und Forstwirtschaft schockiert darüber, dass andere Formen der Bioenergie wie Biokraftstoffe und feste Bioenergie nicht erwähnt werden, heißt es weiter. "Copa Cogeca wiederholen es bereits seit einigen Monaten und der Krieg in der Ukraine bestärkt uns weiter in unserer Überzeugung, dass wir angesichts der Abhängigkeit von Importen und unzuverlässigen Lieferketten den gesamten Bioenergiesektor ausbauen müssen. Fast 60 % des Verbrauchs an erneuerbaren Energien in der EU und inzwischen über 20 % am Gesamtenergieverbrauch der EU entfallen auf Biomasse, in ihren verschiedenen Formen. Eine pauschale Lösung für den Energiemix der EU wäre ein strategischer Fehler. Brennstoffe aus Biomasse versorgen gegenwärtig zahlreiche Sektoren, die beispielsweise nur schwer auf den Betrieb mit Strom umzustellen wären", so Copa Cogeca.

REPowerEU richte sich an die sensiblen Sektoren in der Landwirtschaft und dem Gartenbau, die von den Energiepreissteigerungen stark betroffen sind. Die Weiterführung der eingeräumten Flexibilitätsmaßnahmen, sei es durch Steuererleichterungen oder staatliche Beihilfen – wie den

befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 –, bleibe für die europäischen Landwirte und Genossenschaften von entscheidender Bedeutung, damit sie die durch den Krieg verursachten Störungen vor dem Hintergrund des rasanten Anstiegs der Produktionskosten, bspw. bei der Versorgung mit Energie, Dieselkraftstoff und Düngemitteln, bewältigen können.