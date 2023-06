EU-Prognose für Citrusfrüchte sinkt um zehn Prozent

Foto: Schmidt/Agronoticias

In einem aktuellen USDA-Bericht wurde die Citrusproduktion in der EU für diese Saison nach unten korrigiert, was sich insbesondere auf Zitronen und Orangen auswirkt. Das Produktionsminus ist vor allem auf die erwarteten starken Rückgänge in Spanien zurückzuführen, auf das etwa 65 % der gesamten Citrusproduktion der EU entfallen, berichtet freshfruitportal.



Spanien hatte im Frühjahr 2022 mit einer unglücklichen Kombination von Regenfällen zu kämpfen, die sich negativ auf die Blüte und den Fruchtansatz auswirkten. Anfang 2023 erschwerten schwere Dürreperioden die Lage der Landwirte zusätzlich. Darüber hinaus führte der Russland-Ukraine-Krieg zu einem Anstieg der Kosten für Betriebsmittel wie Energie und beeinträchtigte die Verfügbarkeit von Düngemitteln, wodurch die Preise stiegen. Infolgedessen ging Spanien mit einem Rückgang von fast 18 % in die Saison 2022/23, dem niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre.



Die Gesamterzeugung von Orangen in der EU wird voraussichtlich auf 5,8 Mio t sinken, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zitronenerzeugung wird auf fast 1,5 Mio t geschätzt, was einem Rückgang von 10 % gegenüber der vorherigen Saison entspricht. Die geringere Produktion hat zu höheren Preisen geführt, was letztlich einen Rückgang des Inlandsverbrauchs zur Folge hatte. Aufgrund dieser Knappheit werden auch die Orangenexporte voraussichtlich zurückgehen.