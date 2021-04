Erste Ladung der erwarteten Rekordernte von Zespri™ Kiwis erreicht bald Europa

Die Früchte befinden sich an Bord der MV Cool Eagle, einem neuen spezialisierten Kühlschiff, das von Cool Carriers gebaut wurde. Die Ankunft des Schiffes wird für den 18. April erwartet. Mit einem Transport von über 7.000 Paletten Kiwis ist sie das größte Schiff, das bisher Zespri™ Kiwis transportiert hat. Die MV Cool Eagle wird im Hafen von Zeebrugge, Belgien, entladen, teilt das Unternehmen mit.



Die erste Lieferung von Zespri Green Kiwi wird voraussichtlich im Mai nach Europa verschifft. Giorgio Comino, Zespri Executive Officer Europa und Nordamerika, berichtet, dass die MV Cool Eagle das erste von fünf geplanten Charter-Kühlschiffen nach Nordeuropa im Rahmen von Zespris Verschiffungsprogramm in dieser Saison ist.

„Während wir den Verkauf unserer außerhalb Neuseelands angebauten Ernte abschließen, freuen wir uns auf die Ankunft der MV Cool Eagle, um unsere neue Saison zu beginnen", berichtet Giorgio Comino. „Es gab in dieser Saison eine ausgezeichnete Bestäubungszeit und anschließend viel Regen, was sich positiv auf die Fruchtgröße ausgewirkt hat, und es sieht so aus, als ob wir wieder eine sehr gute Ernte haben werden. Wir erwarten, dass wir in dieser Saison fast 20 % mehr Zespri SunGold™ Kiwis nach Europa liefern können, was das anhaltende Wachstum der Nachfrage nach dieser Sorte widerspiegelt, und ungefähr das gleiche Niveau von Green Kiwis wie in der vergangenen Saison."

Giorgio Comino erläutert zudem, dass die Ernte dieser Saison in allen Anbauregionen Neuseelands in vollem Gange ist und die gesamte Kiwi-Branche hart arbeitet, um sicherzustellen, dass sie eine weitere erfolgreiche Ernte von Zespri TM Kiwis sicher pflücken, verpacken und versenden kann.

„Alle in der Kiwi-Branche haben enorme Anstrengungen unternommen, um auf die anhaltenden Herausforderungen durch Covid-19 zu reagieren. Während Neuseeland weiterhin in der Stufe eins verbleibt, wird die Branche erneut zusätzliche Sicherheitsprotokolle und verbesserte Hygienepraktiken in der gesamten Lieferkette einführen und sich darauf konzentrieren, mehr frische, gesunde Früchte an ihre Kunden und Verbraucher in Europa zu liefern.“

Giorgio Comino bestätigte, dass die Marketingkampagnen in dieser Saison wieder die Kiwi Brothers zeigen werden, nachdem sie in der vergangenen Saison erfolgreich in sechs europäischen Kernmärkten eingeführt wurden. „In diesem Jahr integrieren wir die beliebten Charaktere auf unseren Prepacks und im Rahmen von Promotions im Einzelhandel. Wir freuen uns auch, dass wir in dieser Saison mit der Einführung neuer Kartonverpackungslinien beginnen können, nachdem wir erhebliche Investitionen in unsere Packstation in Zeebrügge getätigt haben. Zespri™ wird deshalb in dieser Saison in der Lage sein, 9 Mio Prepacks ohne Plastik-Flowwrap anzubieten, was unser Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegelt."



Lesen Sie mehr zu dem Thema in Ausgabe 15/2021 des Fruchthandel Magazins.