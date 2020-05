Eosta/Ekoplaza: Kollaboration für höheren O+G-Konsum

Foto: Eosta

Als Teil der Kampagne „Dr. Goodfood – Iss dich gesund“ von Nature & More werden die Kunden der Bio-Supermarktkette Ekoplaza auf die Vorteile von Granatapfel, Ingwer, Süßkartoffel und Co aufmerksam gemacht.



Ernährungsberaterin Steffi Haazen, das Gesicht der Dr. Goodfood-Aktion in diesem Frühjahr, erklärt: „Eine Umstellung der Ernährung kann sich also als der beste Weg erweisen, die eigene Gesundheit zu fördern – deshalb wollen wir mit unserer Aktion Menschen dazu ermutigen, mehr Produkte zu konsumieren, die ihre Widerstandskraft verbessern.“



Plakate, Pfeile, Werbeaktionen: Dies ist nur eine Auswahl der Medien, mit denen die Supermarktkunden zu mehr Obst und Gemüse im Einkaufskorb animiert werden. Zudem begrüßt Dr. Goodfood – alias Steffi – die Kundschaft an der Ladentür.



Volkert Engelsman, CEO von Eosta, dem Unternehmen hinter der Marke Nature & More, erklärt: „Der Bedarf an biologischen, vegetarischen, veganen und anderen gesunden Lebensmitteln wächst seit Langem. Unsere Bioprodukte können mit Hilfe eines 3-stelligen Codes auf den Nature & More-Verpackungen bis zum Erzeuger zurückverfolgt werden. Auf www.natureandmore.de erhalten Verbraucher dann detaillierte Informationen über den sozialen und ökologischen Fußabdruck ihres Produkts.“



Die am 13. Mai 2020 startendende 6-wöchige „Nudge“-Kampagne wird die erste in einer Reihe von Präventionskampagnen sein, die in diesem Jahr zur Förderung einer gesünderen Ernährung durchgeführt werden sollen.