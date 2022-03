Enza Zaden: Tribelli® Paprika auf der FRUIT LOGISTICA

Foto: Enza Zaden

„Die meisten großen europäischen Handelsketten führen Tribelli® schon als Bezugsmarke für süßen Paprika. In Supermärkten wie Kaufland in Deutschland oder Alcampo in Spanien kann man das Logo schon auf den Verpackungen sehen, damit es von den Endverbrauchern leicht erkannt werden kann. Dank des ständigen Einsatzes für Marketing stellen wir fest, dass die Verbraucher selbst schon die Marke im Regal suchen“, teilte Giuseppina Inturrisi, Marketing Specialist von Enza Zaden, mit.



Dieser Einsatz für Marketing wird laut Enza Zaden in dieser Saison mit zahlreichen für den Verbraucher bestimmten Aktionen verdoppelt. “Wir haben mehrere Aktionen in Märkten wie Deutschland, Spanien, Holland und Großbritannien geplant. Zu der konstanten Kommunikation, die schon mit den Verbrauchern über die sozialen Netzwerke geführt wird, kommen Aktionen am Point of Sale, spezielle Zusammenarbeit mit Kochschulen, Rezeptkanälen, gastronomischen Events, Influencern usw. hinzu. Wir möchten, dass die europäischen Verbraucher die Marke kennenlernen und sie in den Regalen suchen“, berichtet Inturrisi.



Die internationalen Ernährungsfachleute können Tribelli® und deren Werbeprogramme für die nächste Saison beim Besuch ihrer Stands auf den Bezugsveranstaltungen der Branche erfahren. Auf der Alimentaria in Barcelona im Bereich Grocery Foods, Halle 2, Stand 920 und auf der FRUIT LOGISTICA in Berlin in Halle 11.2, Stand A-15.