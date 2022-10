Energiekrise: Folgen abmildern - Freshfel Europe fordert Behörden zum Handeln auf

Den Unternehmen des Frische-Sektors drohen aufgrund der hohen Strom- und Gaspreise in Verbindung mit anderen steigenden Preisen für Produktionsmittel, Dienstleistungen und Logistik ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten und sogar der Konkurs. Diese Preiserhöhungen können aufgrund der geringen Gewinnspannen in der Kette kaum mehr aufgefangen werden und wurden bisher nicht an die Verbraucher weitergegeben.



In dieser Energiekrise sind die Betreiber von Frischwaren mit unterschiedlichen Vertragsbedingungen konfrontiert, und ihre Energieabhängigkeit kann variieren. Daher sind sie auf den verschiedenen nationalen Energiemärkten in der EU mit ungleichen Bedingungen konfrontiert, so Freshfel Europe. Einige Frischerzeuger sehen sich mit Stromrechnungen konfrontiert, die bis zu zehnmal höher sind als im Vorjahr. Die steigenden Energiepreise üben einen erheblichen wirtschaftlichen Druck auf den europäischen Frischwarensektor aus, der mit sehr geringen Gewinnspannen arbeitet. Da die Kaufkraft der Verbraucher aufgrund ihrer eigenen höheren Energierechnungen sinkt, verzeichnet Freshfel Europe in den vergangenen Monaten einen starken Rückgang des Verbrauchs von Frischprodukten um 10 %. Dadurch werden die Rentabilitätsprobleme des Frischwarensektors weiter verschärft. Wirtschaftliche Schwierigkeiten oder sogar der Konkurs von Betreibern sind wahrscheinlich, wenn nicht schnell Abhilfe geschaffen wird.



Freshfel Europe bringt die Energiebedenken des Sektors gegenüber Entscheidungsträgern zum Ausdruck. Philippe Binard, Generaldelegierter von Freshfel Europe: "Wir schätzen die zusätzlichen Energiekosten des Sektors in der laufenden Saison auf rund 6,8 Mrd Euro, von den Obstplantagen bis zum Abtransport der frischen Produkte an den Packstationen. Außerdem kann jede Produktkategorie auch zusätzliche Energiekosten in der Kette haben. Sollten sich bspw. die Trends bei der Apfellagerung nicht ändern, so haben wir berechnet, dass sich die zusätzlichen Kosten für die kommende Saison auf fast 200 Mio Euro belaufen könnten." Diese neuen Energiekosten kommen zu den anderen Kostensteigerungen hinzu, die im vergangenen Jahr für Produktionsmittel, Dienstleistungen und Logistik festgestellt wurden und die bereits nach der Covid-Pandemie und den damit verbundenen Störungen zu beobachten waren. Obwohl Frischwaren nach wie vor zu den erschwinglichsten und nahrhaftesten Lebensmitteln gehören, sei ihre Position nun gefährdet.



Freshfel Europe lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die Nebenwirkungen der Energieknappheit. Die Frische, Qualität und Sicherheit von Produkten könne ohne angemessene temperaturkontrollierte Lagerung gefährdet sein, und das Risiko einer mikrobiologischen Kontamination wird sich erhöhen, wenn die Kühlketten unterbrochen werden. Dies wird sich wiederum negativ auf die Nachhaltigkeit auswirken, da die Lebensmittelverschwendung zunehmen wird. Die Stabilität des Marktes für Frischwaren werde auch von den Trends in den Bereichen Tiefkühlkost, verarbeitetes Obst und Gemüse sowie ätherischen Ölen beeinflusst werden, die alle ebenfalls vom Energieverbrauch abhängen. Mittelfristig sei die Ernährungssicherheit gefährdet, da die Erzeuger und Händler nicht in der Lage seien, während der Energiekrise wirtschaftlich nachhaltig zu wirtschaften. Herr Binard erklärte: "Das Angebot an Frischwaren könnte zurückgehen, wenn die Erzeuger ihre Tätigkeit einstellen oder ihre Produkte nicht ernten, weil sie sie nicht lagern können. Die Produktion in Gewächshäusern kann gekürzt werden, um die Beheizung oder Beleuchtung einzuschränken. Außerdem besteht bei unzureichender Temperaturkontrolle die Gefahr, dass die Pflanzen in einen Ruhezustand verfallen, was zu einem Rückgang der Erträge führt.