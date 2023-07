Ein Nachruf auf Klaus Städtler

Wie wir erst kürzlich erfahren haben, ist Klaus Städtler, der hoch geachtete O+G-Experte, bereits Mitte März von uns gegangen. Er, der sich wie wenige um die Handelsbeziehungen und um die Freundschaft zwischen den Niederlanden und Deutschland verdient gemacht hat, ist am 16. März nach schwerer Krankheit verstorben.



Geboren 1940 in Bremen, wuchs er in der Pfalz auf, später zog es ihn dann in seine Wahlheimat München. Neben seinen außergewöhnlichen Kenntnissen, die die gesamte O+G-Welt umfassten und mit der er seine Zuhörer stets nicht nur zu informieren, sondern auch zu unterhalten verstand, hatte Klaus Städtler ein ganz besonderes ‚Markenzeichen‘. Dieses war der kleine Zusatz ‚im Sinne von‘, der immer dann zur Anwendung kam, wenn er einer Sache oder einem Gedankengang besonderen Nachdruck verleihen wollte. Wenn er etwas besonders wichtig fand. Und dies geschah – berechtigterweise, denn er hatte zu vielem etwas zu sagen – recht häufig. Sein profundes Fachwissen, seine Tätigkeit als Berater und seine Leidenschaft für gute Produkte wurden diesseits und jenseits der deutsch-niederländischen Grenze geschätzt. Einige seiner Weggefährten erinnern sich: „Klaus hat den Verkauf an den deutschen Einzelhandel für Parteien sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland auf ein höheres Level gehoben: mehr Daten, mehr Wissen, Saisonvereinbarungen, Sortenwahl, neue Verpackungen, Fachgespräche usw. Er hatte immer neue Ideen und spielte eine grundlegende Rolle bei der Expansion unseres Unternehmens, der Best Fresh Group, in den deutschen Einzelhandel. Er arbeitete für uns vom 1. April 2004 bis zum 31. Dezember 2013. Sein jährlicher Besuch der Fruit Logistica im Februar seit der ersten Messe im Jahr 1993 blieb lange eines seiner jährlichen Highlights. Klaus gehörte zu unserer Familie und wir werden ihn vermissen. Denn wir haben nicht nur einen herausragenden „Fruchtmann“, sondern auch einen guten Freund verloren. Wir werden seiner in Dankbarkeit gedenken“, so seine langjährigen Weggefährten Mart Valstar und Willem Kokkeel. Klaus Städtler hatte auch immer ein ganz besonderes Händchen, Newcomer zu fördern, im Markt vorzustellen und zu etablieren. Er war eben nicht nur ein exzellenter Business Consultant, sondern ein Matchmaker und Kommunikator par excellence. Daran erinnert sich auch Helien Verhagen gerne, deren Unternehmen East4Fresh auch ich vor etlichen Jahren dank Klaus Städtlers Engagement kennengelernt habe. „Über die Best Fresh Group habe ich Klaus kennengelernt und er hat auch das Einzelhandelsprogramm von East4Fresh professionell gestaltet. Er hat mir Türen geöffnet, die für mich verschlossen waren. Sein Netzwerk, seine Marketingvision und seine Kreativität haben mir geholfen, dort zu stehen, wo wir heute sind. Ich bin dankbar für seine Freundschaft und seine unternehmerische Vision“, so Helien Verhagen.



Klaus Städtler – es ist wohl keine Anmaßung, dies zu sagen – liebte das Leben, liebte gute Weine und gutes Essen, liebte vor allem gutes Obst und Gemüse. Er liebte gute Gespräche und gute Begegnungen und uns bleibt nun nur noch zu sagen: Es war schön, dich gekannt und mit dir zusammengearbeitet zu haben. Mach’s gut, Klaus! Du weißt schon, im Sinne von …

m.s.