Edeka Südbayern erwirtschaftet wieder solides Wachstum

Das Umsatzvolumen des Gaimersheimer Lebensmittelhändlers beläuft sich aktuell auf insgesamt 4,58 Mrd Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 2,95 % gegenüber dem Vorjahr. Die rund 630 Edeka-Unternehmer des Verbunds erwirtschafteten im selben Zeitraum 4,071 Mrd Euro – ein im Vorjahresvergleich auf vergleichbarer Fläche ebenfalls stabiles Umsatzplus von 0,6 %, so Edeka Südbayern.



Angesichts der spürbar gestiegenen Lebenshaltungskosten in Deutschland investierte Edeka Südbayern im abgelaufenen Geschäftsjahr massiv in die Verbraucherpreise. Zugleich wurde die Sichtbar­keit der Edeka Eigenmarken-Produkte in den Märkten gestärkt. „Kundennähe, Frische, Vielfalt und Service zeichnen die südbayerischen Edeka-Unternehmer aus. Diese Attribute gilt es wieder zu stärken“, gibt Claus Hollinger, Vorstand von Edeka Südbayern einen unternehmerischen Ausblick. „Darüber hinaus werden wir auch unsere Bedientheken als Profilierungsinstrument wieder verstärkt in den Fokus rücken.“

Zu Jahresbeginn 2023 ist Dr. Dirk Eßmann in den Vorstand von Edeka Südbayern eingetreten. Eßmann zeichnet im Team für die Ressorts Ware/Einkauf, Logistik, Südbayerische Fleischwaren, Lebensmittelrecht sowie die C+C-Betriebe verantwortlich.



2022 wurden 24 bestehende Regiemärkte an selbstständige Kaufleute übertragen. Zwölf davon an Existenzgründer und zwölf weitere Supermärkte an Edeka-Unternehmer. Die Anzahl der Interessenten, die mit eigenen Super- und Verbrauchermärkten den Schritt in die Selbstständigkeit gehen möchten, bleibt hoch. Für das aktuelle Geschäftsjahr plant Edeka Südbayern mit insgesamt 30 Privatisierungen. Im Bereich der Flächenexpansion eröffnete das Unternehmen im vergangenen Jahr 21 neue Einzelhandelsstandorte. Außerdem wurden zehn Bestandsobjekte erweitert. Auf diese Weise entstanden in 2022 neue Verkaufsflächen von über 30.000 Quadratmetern.