Edeka startet Praxistest für vollelektrische Versorgung von Supermärkten in Berlin

Foto: Edeka

Ein Jahr lang wird Edeka einen vollelektrischen eActros-Lkw von Mercedes-Benz im Berliner Stadtgebiet erproben. Der 25-Tonner mit Kühlaufbau beliefert Edeka-Supermärkte in ganz Berlin mit frischen Lebensmitteln. Bei der symbolischen Übergabe des Lkw am Gasometer in Berlin-Schöneberg hob auch Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, die Bedeutung des Projekts hervor, wie Edeka miteilt.



Eingesetzt wird der 25-Tonner nun unter Federführung der Edeka-Großhandlung Minden-Hannover im gesamten Berliner Stadtgebiet. Vom Logistikzentrum Grünheide aus beliefert er Edeka-Märkte überall in der Hauptstadt. Ausgestattet ist der Lkw mit einem Kühlaggregat, das zur Auslieferung frischer Produkte eine Voraussetzung ist, sowie einer Ladebordwand. Das Fahrzeug wird im Zweischichtbetrieb eingesetzt und am Lagerstandort aufgeladen, sodass die Gesamtreichweite von bis zu 200 km mit einer Batterieladung optimal genutzt wird.

Edeka ist eines der ersten Unternehmen, die den schweren Elektro-Lkw von Mercedes-Benz in ihren Fuhrpark integrieren, und das einzige Unternehmen aus der Einzelhandelsbranche. Zielsetzung ist es, dass ab 2021 ein schwerer Serien-Lkw zur Verfügung steht, der emissionsfreies und leises Fahren in Städten ermöglicht. Die Testserie des eActros-Lkw dauert insgesamt rund zwei Jahre. Die Entwicklung und Erprobung im Verteilerverkehr wird im Rahmen des Projekts „Concept ELV²“ zu verschiedenen Teilen vom Bundesumweltministerium (BMU) sowie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert.

„Als Innovationstreiber im Handel spielt der Umgang mit Zukunftstechnologien für Edeka eine große Rolle“, so Rolf Lange, Leiter Unternehmenskommunikation der Hamburger Edeka-Zentrale. „Wir engagieren uns bereits in vielen Bereichen darin, Emissionen zu senken – gerade in der Logistik. Elektromobilität ist hier ein Baustein mit vielen Chancen, aber auch Herausforderungen. Wir freuen uns darauf, mit diesem Praxistest in Berlin wertvolle Erfahrungen zu sammeln.“