Edeka Rhein-Ruhr stärkt Regionalmarke meinLand

Foto: Edeka Rhein-Ruhr Stiftung & Co.

Mit einem Angebot von 350 Lebensmitteln aus Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die Regionalmarke meinLand fester Bestandteil im Sortiment der Edeka Märkte an Rhein und Ruhr. Seit 2009 ist das Sortiment kontinuierlich gewachsen. Mit meinLand erfüllt Edeka Rhein-Ruhr eigenen Angaben zufolge einen der größten Verbraucherwünsche.



"Wir sind als Genossenschaft fest in Nordrhein-Westfalen verankert und fühlen uns der Region verbunden. Deswegen setzen wir auf meinLand. Damit geben wir regionalen Lebensmitteln und unseren Partnerbetrieben eine prominente Plattform und stärken ihre Wertschätzung", so Dirk Neuhaus, Geschäftsführer Edeka Rhein-Ruhr. Aktuell rückt das Unternehmen darum die Vorzüge regionaler Lebensmittel auch in einer großen Werbekampagne in den Fokus.



Im Zentrum des Konzepts steht die Zusammenarbeit mit den regionalen Landwirten. Rund 200 Betriebe sorgen dafür, dass es das gesamte Jahr Produkte aus NRW in den Edeka Märkten gibt. Das geht an vielen Stellen über eine reine Lieferbeziehung hinaus. So entsteht gerade bei Willich ein Hightech-Gewächshaus, in dem künftig mit wenig Wasser und geringerem Energiebedarf ganzjährig Salate für Edeka angebaut werden. Im südlichen Rheinland sind seit 2018 über 100.000 Apfelbäume gepflanzt worden, um die neue Sorte "Magic Star" zu kultivieren. Das Besondere am NRW-Apfel: Er ist besonders lagerfähig, sodass nun ganzjährig Äpfel aus der Region angeboten werden können.

Dirk Neuhaus sieht darin eine große Chance: "Ob bei Gemüse, Obst oder Fleisch - wir stellen unser Frischesortiment so auf, dass wir unseren Kunden immer eine regionale Option bieten können. Gibt es diese noch nicht, arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern aus der Landwirtschaft an einer Lösung." So erhöht das Unternehmen Schritt für Schritt den Anteil regionaler Lebensmittel. "Hier liegt noch viel Arbeit vor uns: Der Verbraucher muss Regionalität nicht nur einfordern, sondern bei seinem Einkauf auch bewusst berücksichtigen. Dann gelingt uns gemeinsam eine langfristige Förderung der landwirtschaftlichen Produkte aus Nordrhein-Westfalen."