Edeka Minden-Hannover: Mit Bio-Sortiment und Nachhaltigkeitskonzepten für mehr Umweltschutz

Unter dem Motto „Wir & Jetzt für unser Klima” zeigt die Edeka-Regionalgesellschaft eigenen Angaben zugole, dass Nachhaltigkeit im Sinne von verantwortungsvollem Handeln fest im Unternehmensverbund verankert ist. Bio und Regionalität sind und bleiben bei den Verbrauchern ein Megatrend. Die Edeka Minden-Hannover verzeichnete 2020 einen Bio-Boom mit einem Umsatzplus von mehr als 30 %. Aktuell liegt der Umsatz bei einem Plus von 18,9 %.



Bio-Produkte sind beliebte und effektive Differenzierungsmerkmale gegenüber dem Wettbewerb. Etwa 29 % des Bio-Umsatzes erzielt die Edeka Minden-Hannover mit Obst und Gemüse. Für ein dauerhaftes Versprechen an nachhaltiger Bio-Qualität bei Verkauf, Zubereitung oder Verarbeitung werden die zertifizierten Märkte jährlich auf die Einhaltung der EU-Öko-Verordnung durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle kontrolliert. Grundsätzlich gilt: Lose Bio-Ware darf nicht in Kontakt mit konventionellen Artikeln kommen, muss also getrennt platziert, gekennzeichnet und verarbeitet werden. Die entsprechende Schulung der Mitarbeitenden gewährleistet die Sicherung der ökologischen Qualität des Lebensmittels.



Bei vielen Kunden hat Regionalität eine noch höhere Bedeutung als der reine Bio-Aspekt. Im Bereich Obst und Gemüse werden bspw. unter der Eigenmarke Edeka Heimatliebe Produkte aus dem jeweiligen Bundesland angeboten, zum Teil in Bio- und sogar in Demeter-Qualität.



Das Engagement der Edeka Minden-Hannover für den Umwelt- und Klimaschutz geht über das Vorantreiben des Bio- und regionalen Sortiments hinaus. In den Märkten wird eine Vielzahl von Produkten angeboten, die vegan und per se klimafreundlich sind. Allein durch den Einsatz von 100 % Ökostrom aus Wasserkraft in den Verwaltungs-, Logistik- und Produktionsstandorten sowie in den regiegeführten Märkten werden jährlich rund 108.000 Tonnen CO 2 eingespart. Zusätzlich werden insbesondere neue Märkte mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und mit energiesparenden LED-Systemen beleuchtet. In einem Großteil der Märkte arbeiten die Kühlmöbel mit dem natürlichen Kältemittel CO 2 und werden zur konstanteren Temperaturführung mit Glastüren verschlossen. Eine Wärmerückgewinnung der Kälteanlagen beheizt darüber hinaus die Verkaufsflächen in den Wintermonaten.