Ecuador: Weniger Bananen-Exporte in die EU trotz leicht gestiegener Gesamtausfuhren

Zwischen Januar und Mai 2019 verzeichnete Ecuador zwar einen Anstieg seiner gesamten Bananenlieferungen um 1,39 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 158,32 Mio Kartons, der Export in den europäischen Markt sanken jedoch um 14,94 % bezieht sich das Portal Frutícola auf Daten von Acorbanec.



Grund für den Rückgang seien die in der EU, vor allem Italien, Deutschland, Belgien und Polen, und Südamerika gesunkenen Einkäufe sowie die Auswirkungen des Klimas, wie Überschwemmungen in den Produktionsländern und den hohen Temperaturen in Europa, erklärte Acorbanec-Geschäftsführer Richard Salazar dem Portal. 29,45 % der Gesamtausfuhren gingen zwischen Januar und Mai in die Europäische Union, 22,01 % nach Russland, 13,60 % in den Nahen Osten, 10,55 % in die USA, 7,93 % nach Ostasien, 5,95 % nach Südamerika, 4,55 % nach Osteuropa, 4,52 % nach Afrika, 0,99 % nach Ozeanien und 0,45 % in die EFTA. Im Vergleich zum vergangenen Jahr zeige sich für den oben genannten Zeitraum in Italien ein Rückgang von 15,7 Mio Kartons um 48%; in Deutschland von 12,79 Mio Kartons um 25 %; in Belgien von 6,83 Mio Kartons um 35 %; in Polen von 6,83 Mio Kartons um 29 %. Salazar erklärte, dass die EU nicht mehr zum profitabelsten Markt für Bananen gehöre, weil die Verbraucher ein billigeres Produkt nachfragten. Da Guatemala die Preise um 0,50 US-Dollar gesenkt habe, während Ecuador sie pro Karton um 0,10 US-Dollar erhöht habe, sei es zu Marktverlusten gekommen. "Wir wurden durch den internationalen Wettbewerb in den wichtigen USA und EU verdrängt, insbesondere durch Guatemala, Costa Rica und Kolumbien. Sie haben niedrigere Preise, kürzere Transportwege und eine höhere Produktivität als Ecuador.“



Lesen Sie mehr dazu in Ausgabe 28/2019 des Fruchthandel Magazins.