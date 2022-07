EAT ME startet Sommerkampagne mit Avocados für jede Tageszeit

Foto: Nature's Pride

EAT ME läutet in diesem Sommer die „Avocado Tour“-Kampagne ein, mit der die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Avocados präsentiert werden. Die Kampagne soll Verbraucher mit leicht umsetzbaren Avocado-Rezepten für verschiedene Genussmomente überzeugen. Das Ziel: Die Kundschaft soll häufiger in den Genuss von EAT ME-Avocados kommen, so Nature's Pride.



„Wir wissen als Avocado-Experten wie kein anderer, was die vielseitige Frucht zu bieten hat. Mit der 'Avocado Tour'-Kampagne reagieren wir hierauf. Gemeinsam mit der World Avocado Organization wurde die Kampagne als Sommerfestival konzipiert. Ganz gleich, ob man morgens mit Avocado ein Brot belegt, sie für zwischendurch zu einem Salat gibt oder beim Abendessen in einer Poké-Bowl verwendet: Avocado ist über den ganzen Tag passend“, sagt Wilbert Hordijk, Manager für Marketing und Kommunikation bei Nature's Pride.



Nature's Pride nutzt eine datengesteuerte Verbraucherstrategie, die auf deren Wissen und Produktkenntnissen basiert. Mit dieser Strategie wird dazu beigetragen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher Avocados häufiger genießen. Hordijk: „Wenn man mehr Mehrwert schaffen möchte, ist es wichtig, die Kundschaft zu kennen. Dank der Konsumentenprofile verstehen wir ihr Kaufverhalten und gehen auf ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Ebenso nutzen wir das Online-Suchverhalten für die Rezeptauswahl. Äußerst beliebte Kombinationen, z.B. Avocado mit Ei und Avocado mit Lachs, treten dabei in den Vordergrund.“



„Die Unterstützung unserer Einzelhandelskunden in den Geschäften und online steht im Mittelpunkt der Kampagne. Zusätzlich zu den Werbekampagnen organisieren wir in Geschäften Vorführungen mit verschiedenen Gerichten, um die Geschmackssinne der Zielgruppe zu erregen und das ultimative Produkterlebnis zu schaffen. Die Kundschaft fühlt, sieht und schmeckt Avocados und erhält sofort Produkterklärungen dazu. Mithilfe eines in einen Foodtruck verwandelten Displays schaffen wir zusätzliche Regalflächen und sorgen für Unterhaltung im Geschäft. Die markanten POS-Materialien und Rezeptkarten ziehen ebenfalls die Aufmerksamkeit auf sich. So machen wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern mit der Vielseitigkeit von Avocados vertraut.“

Hordijk: „Wir werben in den sozialen Medien, damit wir Verbraucherinnen und Verbraucher ansprechen, die in einem Umkreis von zwei Kilometern von einem Verkaufsort entfernt wohnen. Mit dem Wirkungsmechanismus in der Online-Werbung animieren wir diese Kundschaft dazu, das Geschäft oder den Webshop zu besuchen. Und auf Sommerfestivals darf die Musik selbstverständlich nicht fehlen. Die Spotify-Playlist von EAT ME mit Sommerhits gibt der Kampagne einen zusätzlichen Schub.“



EAT ME-Avocados sind mit einer pflanzlichen Schutzschicht von Apeel geschützt. Diese Schutzschicht sorgt dafür, dass essreife Avocados die gewünschte Qualität länger behalten. „Dadurch geben wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Zeit, essreife Avocados zu genießen, und wir leisten einen Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung“, erklärt Hordijk.