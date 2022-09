dvi: Kleiner Fußabdruck mit großer Wirkung - Wenn die Verpackung Lebensmittel rettet

Seit zwei Jahren ruft die FAO den 29. September zum jährlichen “International Day of Awareness of Food Loss and Waste“ aus. Die World Packaging Organisation (WPO) und das Deutsche Verpackungsinstitut e.V. (dvi) unterstützen die Aktion, die auf die horrenden Verluste an Lebensmitteln und die daraus resultierenden, massiven Schäden für Menschen und Umwelt aufmerksam machen will.



Verpackungen spielen im Kampf gegen Lebensmittelverluste eine große Rolle - und kombinieren diese Leistung mit einem bemerkenswert geringen Fußabdruck. Das dvi nennt dazu in einem Video Fakten und Zahlen.



„Laut Zahlen des Welternährungsprogramms UNEP und des EU-Ressourcenprojekts Fusions stehen Lebensmittelabfälle für mindestens sechs Prozent aller Treibhausgasemissionen der EU“, sagt dvi-Geschäftsführerin Kim Cheng. Die Kosten beziffert der Think Tank „Feedback Global“ jüngst auf über 143 Mrd Euro pro Jahr. „Aber der Schaden ist ungleich höher und nicht alles lässt sich mit Geld reparieren“, so Kim Cheng, die auf die Situation in Ländern verweist, „in denen Hunger noch immer ein im wahrsten Sinne existentielles Problem für viele Menschen ist.“



„Verpackungen können im Kampf gegen Lebensmittelverluste eine wichtige Rolle spielen. Und das nicht nur auf dem Weg vom Acker auf den Markt oder in die Fabrik, sondern auch danach. Verpackungen bewahren und schützen Lebensmittel und die mit ihnen verbundenen Ressourcen entlang der gesamten Kette bis in die Regale und den Kühlschrank der Konsumentinnen und Konsumenten“, so Cheng weiter.