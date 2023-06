Düsseldorf: Keelings stärkt Kundenbeziehungen bei Irisch-Deutscher Handelsmission

Foto: Enterprise Ireland

Enterprise Ireland und die Wirtschaftsförderungsagentur IDA demonstrieren auf einer viertägigen Handelsmission in die deutschen Städte Essen, Düsseldorf und Frankfurt sowie in die französische Hauptstadt Paris derzeit, wie vielfältig und stark die Handelsbeziehungen zwischen der Republik Irland und den beiden größten Volkswirtschaften im Euroraum, Deutschland und Frankreich, sind. Enterprise Ireland hat zu diesem Anlass 45 Kundenunternehmen eingeladen, die während der gesamten Woche an der Handelsmission teilnehmen.



In seinem Grußwort anlässlich des Trade Dinners am 12. Juni im Lindner Congress Hotel in Düsseldorf betonte Neale Richmond, Staatsminister im Ministerium für Unternehmen, Handel und Beschäftigung, die enorme Bedeutung der Zugehörigkeit zur Europäischen Union für die positive Entwicklung der politischen und handelspolitischen Beziehungen zwischen Irland und Deutschland. Das lässt sich auch an Zahlen festmachen: Die Exporte der Kunden von Enterprise Ireland sind im Jahr 2022 um 28 % auf 7,92 Mrd Euro gestiegen. Deutschland und Frankreich sind dabei die größten Exportmärkte in der Eurozone.



Lösungen für die Praxis

Eines dieser Unternehmen ist der Fruchthandels- und IT-Spezialist Keelings, der nicht nur über eine beinahe hundertjährige Expertise im Anbau und Handel von frischem Obst und Gemüse verfügt, sondern diese Kenntnisse auch in praxisnahe und hocheffiziente IT-Lösungen für Kunden in aller Welt übersetzt. „Die Anforderungen an und die Herausforderungen für die Unternehmen im globalen Obst- und Gemüsegeschäft werden von vielen Seiten immer komplexer. Wir helfen ihnen mit unseren Lösungen dabei, diese Komplexität zu reduzieren und ihre Wertschöpfungsketten effizienter und kundengerechter zu gestalten“, sagte Eamonn Flynn, Managing Director von Keelings Knowledge. Mit Landfrisch, Vitarom und den Frischebrüdern waren auch drei deutsche Kunden des Unternehmens bei dem Trade Dinner in Düsseldorf vertreten. m.s.



