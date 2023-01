Dole: Verkauf der Frischgemüse-Sparte an Fresh Express

Der Geschäftsbereich Frischgemüse, der für 293 Mio US-Dollar vorbehaltlich bestimmter Anpassungen verkauft wurde, umfasst laut Dole die Verarbeitung und den Verkauf von ganzen Produkten wie Eisberg, Römersalat, Blattsalate, Blumenkohl, Brokkoli, Sellerie, Spargel, Artischocken, Frühlingszwiebeln, Sprossen, Radieschen und Kohl sowie Salate und Mahlzeitensets.



Im Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2021 endete, verzeichnete der Geschäftsbereich Frischgemüse einen Umsatz von 1,28 Mrd US-Dollar. Der Geschäftsbereich verfügt über landwirtschaftliche Betriebe und vier Verarbeitungsanlagen in den USA und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter.



"Der Zusammenschluss mit Fresh Express, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Chiquita Holdings Limited wird das Angebot und den Service für Kunden und Verbraucher durch verstärkte Investitionen in Innovation, Effizienz und Lebensmittelsicherheit verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass der Verkauf dieses Geschäftsbereichs unsere finanzielle Position stärken und die Konzentration der Gruppe auf und Investitionen in unsere Kernaktivitäten erhöhen wird", sagt Carl McCann, Executive Chairman von Dole plc.



Jose Luis Cutrale Jr., Chairman von Chiquita Holdings, ergänzt: "Mit dieser Transaktion wollen wir unsere bewährten Praktiken in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Frische der Produkte, Mechanisierung, Automatisierung und Innovation kombinieren, um den Verbrauchern eine rasch wachsende Auswahl an sichereren und gesünderen Produkten zu bieten. Dieser Zusammenschluss wird letztlich dazu beitragen, das Wachstum der gesamten Obst- und Gemüseindustrie voranzutreiben und die Nachfrage unserer geschätzten Obst- und Gemüseerzeuger in Kalifornien, Arizona, Colorado, Florida und in den gesamten USA zu steigern. Der Zusammenschluss beider Unternehmen wird es uns ermöglichen, weiterhin die besten Produkte unter dem Dach von Fresh Express herzustellen. Die erwarteten Kosteneinsparungen aus dieser Kombination werden dazu beitragen, den jüngsten Inflationsdruck in den Bereichen Obst und Gemüse, Lebensmittel und Getränke teilweise abzufedern. Unser Ziel ist es, den Verbrauchern einen besseren Mehrwert zu bieten und gleichzeitig den Mangel an Arbeitskräften in der Landwirtschaft und der Produktion, die Herausforderungen in der Lieferkette und die Wasserproblematik besser zu bewältigen. Gleichzeitig sind wir bestrebt, den CO 2 -Fußabdruck unserer Produkte ständig zu verringern.“