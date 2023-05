Dole: Ergebnis im ersten Quartal 2023 von Frischobst getrieben

Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um 1 % bzw. 18,9 Mio US-Dollar auf 1,989 Mrd US-Dollar. Laut dem Unternehmen ist dies vor allem auf eine starke Leistung in den Segmenten Fresh Fruit und Diversified EMEA zurückzuführen. Der Umsatz bei Frischobst legte um 6,5 % oder 49,1 Mio US-Dollar auf 798,910 Mio US-Dollar zu. Der Umsatz wurde positiv beeinflusst durch höhere weltweite Preise für Bananen und Ananas sowie durch weltweite Steigerungen der verkauften Bananenmengen, die teilweise durch geringere Mengen verkaufter Ananas ausgeglichen wurden. Das bereinigte EBITDA stieg um 14,6 % bzw. 8,8 Mio US-Dollar auf 100,387 Mio US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wurde durch eine starke Umsatzleistung positiv beeinflusst, was teilweise durch höhere Kosten für die Beschaffung von Früchten und höhere Kosten für Versand, Verpackung und Handhabung ausgeglichen wurde.



Der Umsatz Diversifiziertes Frischprodukt – EMEA wuchs um 0,9 % bzw. 6,9 Mio US-Dollar, was in erster Linie auf inflationsbereinigte Preiserhöhungen im gesamten Segment zurückzuführen ist, die teilweise durch einen ungünstigen Einfluss von 53,4 Mio US-Dollar aus der Währungsumrechnung infolge der Stärkung des US-Dollars gegenüber europäischen Währungen ausgeglichen wurden. Auf vergleichbarer Basis lag der Umsatz um 7,3 % bzw. 58,1 Mio US-Dollar über dem des Vorjahres. Das bereinigte EBITDA stieg um 21,4 % bzw. 4,1 Mio US-Dollar. Auf vergleichbarer Basis lag das bereinigte EBITDA um 25,9 % bzw. 4,9 Mio US-Dollar über dem Vorjahresniveau, was in erster Linie auf die starke Leistung in Großbritannien, eine verbesserte Leistung in Südafrika und eine insgesamt positive Leistung im gesamten Segment zurückzuführen ist.



Der Umsatz Diversifizierte Frischprodukte - Nord- und Südamerika & ROW ging um 8,8 % oder 40,9 Mio US-Dollar zurück, was in erster Linie auf zeitliche Verschiebungen in der chilenischen Kirschsaison sowie auf ein schwieriges Quartal bei Beeren und Trauben zurückzuführen ist, was teilweise durch eine anhaltend starke Leistung bei Kartoffeln und Zwiebeln in Nordamerika ausgeglichen wurde. Das bereinigte EBITDA verringerte sich um 36,4 % oder 4,4 Mio US-Dollar, was in erster Linie auf ein schwieriges Quartal bei Beeren und Trauben zurückzuführen ist, das teilweise durch eine starke Leistung bei Kartoffeln und Zwiebeln ausgeglichen wurde.



Am 30. Januar 2023 schloss Dole einen Aktienkaufvertrag mit Fresh Express Acquisitions LLC, einer 100 %igen Tochtergesellschaft von Chiquita Holdings Limited, ab, gemäß dem Fresh Express zugestimmt hat, Doles Sparte Frischgemüse für ca. 293 Mio US-Dollar in bar zu erwerben, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen, die im Vertrag festgelegt sind. Es wird erwartet, dass die Gemüsetransaktion nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf übliche Abschlussbedingungen. Infolge der Vereinbarung über den Verkauf des Geschäftsbereichs Frischgemüse werden dessen Ergebnisse in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für alle dargestellten Zeiträume separat als aufgegebene Geschäftsbereiche nach Abzug von Ertragsteuern ausgewiesen, und seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in der verkürzten konsolidierten Bilanz separat als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dargestellt.



„Wir sind der Ansicht, dass unser starkes erstes Quartal uns in eine ausgezeichnete Position gebracht hat, um unsere Finanzziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Unser Geschäft ist gut für Wachstum positioniert, und obwohl wir angesichts des weiterhin dynamischen Umfelds, in dem wir tätig sind, vorsichtig bleiben, gehen wir weiterhin davon aus, dass wir im Gesamtjahr 2023 ein bereinigtes EBITDA aus fortgeführten Geschäften von 350 Mio US-Dollar erzielen werden“, so Carl McCann, Executive Chairman.