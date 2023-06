Dohle-Gruppe und Greenyard Fresh Germany gehen integrierte Partnerschaft ein

Greenyard und die deutsche Einzelhandelsgruppe Dohle Trading Group haben die ersten Schritte in Richtung einer maßgeschneiderten und integrierten Kundenbeziehung (ICR) unternommen, teilte Greenyard mit. Die Dohle Handelsgruppe hatte sich Anfang des Jahres für Greenyard als bevorzugten Partner in der Frischelogistik entschieden, mit dem Ziel, die Komplexität ihrer Lebensmittellieferkette zu vereinfachen, so Greenyard. Darüber hinaus werde Dohle HIT neben der Möglichkeit, ein qualitativ hochwertiges und breites Sortiment an frischem Obst und Gemüse anzubieten, zusätzliche Effizienzgewinne innerhalb der Kette erzielen können.



„Die kommenden Monate werden genutzt, um die Abläufe dieses einzigartigen Modells weiter zu verfeinern und eine vollständig maßgeschneiderte Lösung für Dohle HIT zu entwickeln, die bis zum Ende des Sommers auf Hochtouren laufen wird“, heißt es seitens Greenyard. Mit weiterem Fortschreiten der Partnerschaft werde Dohle HIT in der Lage sein, das bewährte globale Know-how und die Größe von Greenyard voll zu nutzen, um die fragile und sehr komplexe Kategorie Obst und Gemüse effektiv zu managen. „Außerdem wird die neue Partnerschaft den Einzelhändler entlasten, sodass er sich auf die weitere Stärkung seiner Markenpräsenz auf dem deutschen Markt konzentrieren kann. Mit dieser Vereinbarung beginnen beide Unternehmen eine langfristige, vertikal integrierte und transparente enge Zusammenarbeit.“



Zusätzlich zu seiner internationalen Größe und Präsenz verfüge Greenyard auch über eine solide lokale Präsenz auf dem deutschen Markt, was für Dohle HIT ebenso wichtig gewesen sei, diese Partnerschaft einzugehen. „Durch die Zentralisierung der Abläufe in Ginsheim und das Cross-Docking in München werden die Produkte in bester Qualität und mit größtmöglicher Frische in den Regalen der Geschäfte angeboten. Um dies zu erreichen, wird Greenyard Fresh Germany die einzelnen HIT-Märkte bundesweit direkt beliefern.“ Im Rahmen seiner Integrierten Kundenbeziehungen wird Greenyard Dohle HIT auch beim Einkauf der Ware in den Herkunftsländern über die Reifung und Kühlung von Obst und Gemüse bis hin zur Vorbereitung für den Verkauf durch HIT und die Auslieferung an die Märkte unterstützen.