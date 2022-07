DOGK 2022: Präsentieren Sie Ihre Leistung

Es gab selten eine Zeit, in der so stark nach neuen Lösungen gefragt wurde. Die jüngsten Krisen bedeuten eine Beschleunigung aller Entwicklungen oder ganz allgemein der Disruption, wie das noch vor kurzem genannt wurde.



Die Inflation sorgt für eine eingetrübte Verbrauchernachfrage – hier können neue Produkte die Neugier der Konsumenten wecken und frischen Appetit schaffen. Aber auch die gesamte Lieferkette steht vor immensen Herausforderungen, angefangen bei der Klimaveränderung, die ja keinesfalls bewältigt ist, nur weil sie derzeit nicht im Fokus steht. Im Gegenteil: Hier besteht die Gefahr, dass abermals wichtige Weichenstellungen verschoben werden. Und wer spürt das schon heute deutlicher als der Gartenbau, der schließlich unter Klimaveränderungen – seien es Dürre oder gewaltige Unwetter – extrem zu leiden hat. Auch hier sind neue Lösungen gefragt – von robusten Sorten bis hin zu CO 2 -neutralen Logistik-Lösungen.



Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit und präsentieren Sie Ihre Leistungen und Produkte den Entscheidern der Branche. Der Deutsche Obst & Gemüse Kongress (DOGK) am 12./13. September 2022 ist dafür die optimale Bühne.



Die aktuelle App zum Deutschen Obst & Gemüse Kongress 2022 – wieder powered by KÖLLA – steht in diesem Jahr bereits Anfang Juli in den üblichen App Stores zum Download zur Verfügung. Auch hier können sich die Sponsoren mit ihren Innovationen, Produkten und Dienstleistungen präsentieren und die Kontakte anbahnen. Das Get together – wieder gesponsert von der BVEO und Euro Pool System Deutschland – verspricht am 12. September auch in diesem Jahr hoch interessante Gespräche, zumal der LEH durch die Verleihung des Fruchthandel Magazin Retail Awards noch stärker präsent sein wird als in den Vorjahren.



Am 13. September lädt nicht nur der Marktplatz ein, die Gäste können sich auch auf viele spannende Themen freuen. Um nur zwei zu nennen, die auch in Zukunft im Fokus stehen werden: Jose Claure, Geschäftsführer von KÖLLA Overseas B.V., wird erläutern, was bei Trauben die Premium-Qualität definiert. Sind es der Geschmack, die Textur, die Größe eine Marke oder doch andere Faktoren? Im derzeitigen Labyrinth, das die Evolution der Rebsorten hervorgebracht hat, bietet er eine Orientierung und bringt Licht in den „Tunnel“.



In einer der Breakout Sessions werden Stephan Weist, Rewe Group Buying GmbH, und Peter Klingmann von der Regionalfenster Service GmbH der Frage nachgehen, ob Regionalität tatsächlich die ökonomische und ökologische Heilsbringerin ist. Das Thema Regionalität steht weiterhin beim Verbraucher hoch im Kurs, gerne darf es auch direkt Bio-Qualität sein. Werden die Ansprüche in puncto Vertrauen und Öko-Bilanz erfüllt? Gibt es auch Nachholbedarf und Optimierungspotenzial? Wie wird sich die weitere Reise gestalten?

Zum Schluss wird eine Runde aus den Referenten sowie mindestens einem Gewinner des Retail Awards Trends und Herausforderungen am PoS diskutieren: Was ist gefragt?



Alle Infos zu den Sponsoring-Möglichkeiten, das gesamte Programm und den kurzen Weg zur Anmeldung gibt es wie immer auf www.dogkongress.de