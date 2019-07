DOGK 2019: Präsentationsflächen ausverkauft – hervorragender Anmeldestand

„Unsere Präsentationsflächen sind auch in diesem Jahr wieder frühzeitig komplett ausverkauft.“ So die Veranstalter des 9. Deutschen Obst & Gemüse Kongress (DOGK), der am 16./17. September 2019 in Düsseldorf über die Bühne geht. Bronze und Silber können aber noch kurze Zeit gebucht werden. „Aber auch hier sollten sich die Interessenten sputen, wen sie noch alle Leistungen erhalten wollen. Denn die Bühnenbanner etc. müssen recht bald produziert werden.“



„Wir freuen uns in diesem ganz besonders über die starke Nachfrage, die mittlerweile aus vielen Ländern Europas kommt. Denn die neuen Veranstaltungstage – Get together am Montagabend und Kongress am Dienstag – bedeuten ja doch erstmal eine Veränderung, die von der Branche akzeptiert werden muss. Aber da auch die Anmeldungen aus allen Stufen der gesamten Kette zum jetzigen Zeitpunkt knapp 20 Prozent überm Vorjahr liegen, sind wir optimistisch, dass der neue Termin angenommen wird.“



Das Get together am Vorabend gilt mittlerweile als die wichtigste Networking-Gelegenheit im deutschen Handel und beste Gelegenheit, das Who’s Who der Branche zu treffen. Gastgeber und Sponsoren sind die BVEO und Euro Pool System Deutschland.



Weitere Informationen zu den verbleibenden Sponsoring-Möglichkeiten sowie das aktuelle Programm und den Link zur Anmeldung finden Sie immer auf www.dogkongress.de



Veranstalter sind auch 2019 das Fruchthandel Magazin (Düsseldorf), GS1 Germany (Köln) und AMI (Bonn). Kooperationspartner sind weiterhin die Fruit Logistica Berlin und der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV) sowie die BVEO und Euro Pool System Deutschland als Gastgeber des Vorabends.