DOGK 2019: Paprika beim Umsatz ganz vorn

Beim Umsatz mit frischem Gemüse ist Paprika fast immer auf dem zweiten Platz, nur für frische Tomaten wird mehr ausgegeben. Ausnahmen sind die südeuropäischen Länder wie Italien oder Spanien. Während sie dort aber immerhin noch unter den ersten fünf Plätzen zu finden sind, sind sie in Frankreich weit abgeschlagen. In Frankreich ist Paprika in der "Ratatouille Falle" steckengeblieben, man verwendet ihn kaum für andere Gereichte oder Salat.



Interessanterweise ist die Reihenfolge bei den Einkaufsmengen ganz anders. In Spanien oder Italien werden Paprika in großen Mengen gekauft, sind aber offensichtlich vergleichsweise günstig zu haben. Mit über 10 kg/Haushalt führen die Spanier bei den Einkaufsmengen mit weitem Abstand. Für das Grundrezept der spanischen Küche, den "Sofrito", benötigt man große Mengen an Paprika. Dies muss allerdings kein ausgefallener Paprika einer kleinen Sonderform sein.

In Ländern mit hohen Ausgaben für Paprika landet dieser oft im Salat oder wird als Snackgemüse verwendet. Dafür sind süße Sorten und kleine Formen besonders geeignet, die allerdings ganz andere Preise pro Kilo aufweisen, wie die klassischen Typen aus Südeuropa. Spitzpaprika und Mini-Paprika gehören zu den Umsatztreibern in Mitteleuropa. Die über Jahre dominierende Angebotsform als "Ampel" mit California Typen in drei Farben ist sogar eher rückläufig.

Die ständig wechselnden Anforderungen der Verbraucher stellen die Züchter vor neue Herausforderungen. In einer Break-Out Session auf dem Deutschen Obst & Gemüse Kongress am 17. September werden in Düsseldorf mit Vertretern der ganzen Kette neue Trends dieser umsatzstarken Gemüseart diskutiert.



Sponsoring: Nur noch zwei Gold-Sponsoren-Plätze frei

Insgesamt lässt der derzeitige Anmeldestand wieder einen sehr interessanten Kongress mit hochkarätigen Gästen aus allen Wertschöpfungsgruppen, insbesondere auch aus dem gesamten LEH, erwarten. Und auch die Sponsoren sind in diesem Jahr wieder sehr früh dabei. "Der Buchungsstand war in diesem Jahr schon im April und Mai sehr gut. Momentan sind noch zwei Gold-Sponsorenplätze verfügbar", so die Veranstalter.

Am Montagnachmittag stehen bereits zwei Exkursionen auf dem Programm: Exkursion I führt zum Rewe Marktliebe-Markt in Meerbusch-Büderich. Exkursion II geht zum Metro Großmarkt Düsseldorf. Für beide Ziele stehen nur begrenzte Plätze zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt über die Website.

"Wir freuen uns ganz besonders wieder auf das Get togehter am Montagabend, das sich schon lange zu einer der wichtigsten Networking-Gelegenheiten im deutschen und auch europäischen Markt entwickelt hat", so die Veranstalter. Gesponsert von BVEO und Euro Pool System werden wieder zwischen 350 und 400 Gästen zum lockeren Gespräch und Fachsimpeln in der Seifenfabrik Dr. Thompson's erwartet. Insgesamt werden auch in diesem Jahr wieder rund 600 Teilnehmer aus allen Stufen der Wertschöpfungskette erwartet.