DOGK 2018: Der Countdown läuft

In neun Tagen ist es wieder soweit. Der 8. Deutsche Obst & Gemüse Kongress inkl. Get together öffnet seine Tore. Es werden wieder mehr als 550 Gäste erwartet. Prominente Unternehmen und Persönlichkeiten aus allen Handelsstufen inkl. des Lebensmitteleinzelhandels treffen sich in Düsseldorf. Informative Gespräche und lebhafte Diskussionen sind also garantiert.



Das Programm wartet mit zahlreichen Highlights auf:

• VISION - MOTIVATION - TEAMGEIST. DER WEG ZUM ERFOLG. - Holger Stanislawski, Ex- Bundesligaprofi und -trainer, heute Rewe-Kaufmann in Hamburg, erklärt, wie man nicht nur gute Mitarbeiter fördert, sondern ein leistungsfähiges Team formt und motiviert.

• Frische macht den Unterschied – Kann der Online-Handel liefern? – Eine brandneue Studie: Volker Brokelmann, Senior Analyst, HSH Nordbank AG

• Online läuft es - Ein Start Up zeigt, wie das Online-Geschäft funktionieren kann: Frederic Knaudt, Picnic GmbH

• Konsum und Shopping 2030: Karin Wunderlich, Zukunft des Einkaufens

• Die Digitalisierung und die Datenschutzverordnung: Alexandra Thiel, Syndikusrechtsanwältin Deutscher Raiffeisenverband e.V.

• Beeren – Geschützter Anbau boomt auch in Deutschland: Ludger Linnemannstöns, Versuchszentrum Gartenbau Straelen und Markus Schmitt, Sonnenberger Hof

• Ready to eat – so geht´s!

• Der Markt. Zahlen, Trends und Fakten



Der Startschuss für den DOGK 2018 fällt wie immer am Vorabend beim überaus beliebten Get together, das wieder von BVEO und Euro Pool System Deutschland gesponsert wird. Die neue Location wurde im vergangenen Jahr fantastisch angenommen. „Deshalb freuen wir uns selbst auch ganz besonders auf diesen Abend in der Seifenfabrik Dr. Thompson´s. Das ist die ehemalige Kraftwerkhalle der Dr. Thompson´s Seifenpulver Fabriken, die mit legerem Industrie-Flair und einer tollen Atmosphäre aufwartet, ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum von Düsseldorf auf dem Gelände der Schwanenhöfe. Die Räumlichkeiten, das Interieur und der Open Air Bereich sind einmalig mit einer von Wasser umgebenen Außenterrasse und einem lässigen Lounge- und Barbereich. Also eine perfekte Location für lockere Gespräche unter Fachleuten und Experten“, so die Veranstalter.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung auf www.fruchthandel.de/dogk. Der Deutsche Obst & Gemüse Kongress wird am 20./21. September in Düsseldorf von AMI, Fruchthandel Magazin und GS1 Germany veranstaltet.