Digital Supply Chain Forum: Netzwerken und informieren zum Frühbucher-Rabatt

Bis zum 31. März 2022 gilt noch der Frühbucher-Preis. Nutzen Sie die Gelegenheit, zum ermäßigten Preis neue Impulse und frische Ideen in punkto Digitalisierung zu erleben: Auf dem Digital Supply Chain Forum am 1./2. Juni 2022 in Düsseldorf - und Information für die gesamte Wertschöpfungskette.



Die Welt verändert sich rasend schnell. Die Pandemie hat in vielen Bereichen wie ein Booster gewirkt. Entwicklungen mussten nun viel schneller gehen als zuvor, vor allem auch in der IT und Digitalisierung. In der Konsequenz mimt der Grad der Technisierung und Digitalisierung permanent zu. Aber umso wichtiger ist es, stets auf der Höhe der Zeit zu sein. „Dazu wollen wir als Verbände und Medienunternehmen dieser Branche unseren Beitrag leisten“, so die drei Veranstalter Fruchthandel Magazin (Düsseldorf), DFHV (Bonn) und SWISSCOFEL (Bern).

„Wir wollen mit dem Digital Supply Chain Forum 2022, mit dieser neuen eintägigen Veranstaltung der Digitalisierung innerhalb der Obst- und Gemüsebranche neue Impulse und einen kräftigen Schub geben. Dazu haben wir zahlreiche Experten eingeladen, deren Beiträge zu allgemeinen aber auch ganz spezifischen Themen entlang der gesamten Lieferkette helfen werden, Lücken zu schließen und Anstöße zu geben“, erklären Susanne König (DFHV), Christian Sohm (SWISSCOFEL) und Kaasten Reh (Fruchthandel Magazin).

„Wir wollen Grundsatzarbeit leisten, d.h. grundsätzliche Überlegungen und Gedanken präsentieren, die Vorteile aufzeigen, auch einen Blick über den Tellerrand werfen, wie Prof. Dr. Christoph Igel es in seinem Beitrag Digitalisierung, Digitalität und Künstliche Intelligenz tun wird und schauen, wie es vielleicht auf anderen Kontinenten oder in anderen Branchen aussieht. Was kann man von dort lernen? Wir wollen schauen, wo die Probleme bei der Umsetzung liegen, aber auch Lösungsansätze aufzeigen.“

Das Get-together am Vorabend wird zudem eine einzigartige Gelegenheit, sich mit den Digital-Experten der Branche auszutauschen und zu fachsimpeln und vor allem das eigene Netzwerk um wichtige Kontakte zu erweitern.



Alle Infos zum Programm und zu den Sponsoring-Möglichkeiten sowie zur Anmeldung finden Sie auf www.fruchthandel.de/events/digital-supply-chain-forum



Foto oben: Prof. Dr. Christoph Igel (Foto: privat)

Foto unten: Titus Krauss, Head of Sales & Marketing, B.i.TEAM (Foto: B.i.TEAM)