Digital Supply Chain Forum: Lösungen und netzwerken

Fit machen für die Zukunft – das ist Sinn und Zweck der neuen eintägigen Veranstaltung am 2. Juni in Düsseldorf, mit einem Networking-Get together am Vorabend. Das Digital Supply Chain Forum steht ganz im Zeichen der Information für die gesamte Wertschöpfungskette.



Die schnellsten Treiber in modernen Gesellschaften sind die IT und die Digitalisierung. Die KI hält allerorten Einzug. Nichts ist so alt wie die Technik von gestern. In der Konsequenz muss auch jedes Unternehmen, das am Markt bestehen will, entsprechend schnell und richtig aufgestellt sein. „Dazu wollen wir als Verbände und Medienunternehmen dieser Branche unseren Beitrag leisten“, so die drei Veranstalter Fruchthandel Magazin (Düsseldorf), DFHV (Bonn) und SWISSCOFEL (Bern).

„Wir werden mit dem Digital Supply Chain Forum 2022 der Obst- und Gemüsebranche neue Impulse und einen kräftigen Schub geben. Dazu werden zahlreiche Experten auf der Bühne stehen, deren Beiträge zu allgemeinen aber auch ganz spezifischen Themen entlang der gesamten Lieferkette helfen werden, Lücken zu schließen und neue Impulse zu geben“, erklären Susanne König (DFHV), Christian Sohm (SWISSCOFEL) und Kaasten Reh (Fruchthandel Magazin).

Auf dem Programm stehen Themen wie „Digitalisierung, Digitalität und Künstliche Intelligenz“, „Investieren in die Zukunft“, „Trends und Entwicklungen in der Handelslogistik: Zukunftspotenziale!?“ oder „Supply Chain (Master) Data Management der Migros“ und viele mehr. Kurzum: Themen, die Ansätze und Lösungen präsentieren.

Am Vorabend wird zudem eine einzigartige Gelegenheit, sich mit den Digital-Experten der Branche auszutauschen und zu fachsimpeln und vor allem das eigene Netzwerk, um wichtige Kontakte zu erweitern.

Alle Infos zum Programm und zu den Sponsoring-Möglichkeiten sowie zur Anmeldung finden Sie auf www.fruchthandel.de/events/digital-supply-chain-forum