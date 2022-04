Digital Supply Chain Forum: Digitalisierung ist der Schlüssel für die Zukunft

„Fit machen für die Zukunft“ steht am 2. Juni in Düsseldorf mit dem 1. Digital Supply Chain Forum auf dem Programm. Den Startschuss gibt ein Networking-Get together am Vorabend.



Prof. Dr. Christoph Igel, Gründer der Cyberagentur und Forschungsdirektor: „Künstliche Intelligenz ist weltweit der Treiber für Veränderung. Effekte auf dem Arbeitsmarkt sind erwartbar, Werte und menschliches Handeln verändern sich. Im internationalen Vergleich gehört Deutschland in der Forschung zur Weltspitze. In der Umsetzung ist man Mittelmaß. Thesenbasiert werden ausgewählte Aspekte dieser Entwicklung betrachtet und erläutert, was Gründe hierfür sind und was getan werden sollte.“

Es gibt also viel zu tun. Das spiegelt sich im prall gefüllten Programm wider, auf dem Themen wie „Digitalisierung, Digitalität und Künstliche Intelligenz“, „Investieren in die Zukunft“, „Trends und Entwicklungen in der Handelslogistik: Zukunftspotenziale!?“ oder „Supply Chain (Master) Data Management der Migros“ und viele mehr stehen. Kurzum: Themen, die Ansätze und Lösungen für aktuelle und künftige Themen und Herausforderungen präsentieren.



„Die Digitalisierung sorgt für rasante Veränderungen der Prozesse in der gesamten Wertschöpfungskette. Die KI hält allerorten Einzug. Nichts ist so alt wie die Technik von gestern. Jeder Marktteilnehmer muss entsprechend schnell und richtig aufgestellt sein. Dazu wollen wir als Verbände und Medienunternehmen dieser Branche unseren Beitrag leisten,“, so die drei Veranstalter Fruchthandel Magazin (Düsseldorf), DFHV (Bonn) und SWISSCOFEL (Bern).

„Wir werden mit dem Digital Supply Chain Forum 2022 der Obst- und Gemüsebranche neue Impulse und einen kräftigen Schub geben. Dazu werden zahlreiche Experten auf der Bühne stehen, deren Beiträge zu allgemeinen aber auch ganz spezifischen Themen entlang der gesamten Lieferkette helfen werden, Lücken zu schließen und neue Impulse zu geben“, erklären Susanne König (DFHV), Christian Sohm (SWISSCOFEL) und Kaasten Reh (Fruchthandel Magazin).

Am Vorabend bietet das Get together zudem eine einzigartige Gelegenheit, sich mit den Digital-Experten der Branche auszutauschen, zu fachsimpeln und vor allem das eigene Netzwerk um wichtige Kontakte zu erweitern.



Hier gibt es alle Infos zu Sponsoring-Möglichkeiten, zum Programm und zur Anmeldung.