Diese Woche im Fruchthandel Magazin: Verleihung Deutscher Frucht Preis, Sommerobst aus Frankreich, Avocados

Freudentränen flossen an vielen der elegant gedeckten Tische im Hotel Oderberger in Berlin, als die Gewinner auf die Bühne kamen und die großartige Arbeit der Preisträgermärkte in Präsentationen, durch Videos, Moderator Markus Brock und die Laudatoren mit emotionalen Worten gewürdigt wurde: Die Verleihung des Deutschen Frucht Preises 2023 des Fruchthandel Magazins und der RUNDSCHAU werden die Galagäste nicht vergessen. Das Tafeln und Feiern auf dem abgedeckten Pool des historischen Stadtbads war ein Ereignis.



Sommerobst aus Frankreich: Noch Ende April wurden auf der südfranzösischen Messe medFEL die Schätzungen der diesjährigen Aprikosenernte veröffentlicht. Sehr präsent dabei: das Thema Trockenheit. Nun, etwas mehr als einen Monat später, sieht die Lage in einigen Anbaugebieten gänzlich anders aus. Ein Überblick zum Steinobst-Saisonstart in Frankreich.



Avocados: Paulina Criticos, CEO EMEA Westfalia Fruit, blickt optimistisch in die Zukunft des „grünen Goldes“. Auch wenn die Branche derzeit von zahlreichen Herausforderungen geprägt ist, scheint das Wachstum, vor allem in Europa, mehr als vielversprechend. Was sie für den Markt und das Unternehmen Westfalia erwartet, besprach sie mit dem Fruchthandel Magazin.



Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23/2023 des Fruchthandel Magazins.