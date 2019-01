Diese Woche im Fruchthandel Magazin: Sonderthema Verpackung, Software, Cool Chain Management

Am 1. Januar 2019 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister spielt – wie ihr Name sagt – eine zentrale Rolle bei der Umsetzung. Gunda Rachut, Vorstand der Stiftung, sprach mit dem Fruchthandel Magazin über Aufgaben und Herausforderungen.



Daten sind ein wertvoller Rohstoff. Als Instrument in der Erfolgsmessung und Grundlage für die Prozessoptimierung sind sie unentbehrlich für den Erfolg im Frischehandel geworden. Doch die Vielzahl an Informationsquellen stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Christian Sega, Geschäftsführer der agiles Informationssysteme GmbH und Julian Wissel, Power BI-Experte, berichten im Interview mit dem Fruchthandel Magazin über neue Möglichkeiten im Datenmanagement.



The launch of Maersk Container Industry’s (MCI) Sekstant™ Global Guidance system for reefer digitalisation is considered to be the company’s most significant technological breakthrough

since the introduction of its Star Cool reefer a few years ago. Drawing on many years of involvement in reefer connectivity, Sekstant™ provides container operators with accurate data at any point along the transportation chain.

