Diese Woche im Fruchthandel Magazin: Grünspargel, Tomaten, Gewächshausprodukte, Trauben, Deutscher Frucht Preis

Ein Tag mit 385 Teilnehmern aus 30 Ländern: „Es war eine Freude, wieder hier zu sein und dort fortzufahren, wo wir vor der Pandemie aufgehört haben: mit einer Veranstaltung, die das Potenzial unterstrich, das für Unternehmen in der Tomatenbranche besteht“, resümierte Mike Knowles, Managing Director Fruitnet Europe, den von Fruitnet organisierten Global Tomato Congress. Wir berichten über einige Highlights.



Und auch beim Thema Gewächshausprodukte dreht sich einiges um das beliebte Fruchtgemüse: Seit rund zehn Jahren arbeitet das Unternehmen Looye Kwekers daran, die Marke Looye im Tomatensegment aufzubauen – und setzt dabei auf Klasse statt auf Masse. Details dazu erklärt Katja Kamp, Sr. International Account & Channelmanager, im Interview.



Zu dieser Jahreszeit ist in Almería der Verkauf von Paprika-Saatgut in vollem Gange. Dabei war Enza Zaden eines der ersten Unternehmen, das konische Minipaprika in drei Farben anbot. Zudem war es aktiv an seiner Verbreitung beteiligt. Das Fruchthandel Magazin sprach mit Carlos J. Herrerías, Product Manager Solanaceae West Europa von Enza Zaden España, über das aktuelle Sortenprogramm.



Nach zwei Kampagnen, die von frostbedingten Schäden gekennzeichnet waren, erwarten die Erzeuger der Hybridfrucht Metis® – einer Kreuzung aus Pflaume und Aprikose – in dieser Saison mit einem Volumen von rund 9.000 t eine große Ernte. Spanien und Italien erreichen nahezu ihr volles Potenzial, wogegen die Plantagen in Frankreich erneut von einer Frostwelle heimgesucht wurden.



3, 2, 1 – Trauben! Die Tarulli-Gruppe, ein apulischer Hersteller von Bio-Trauben, will die diesjährige Ernte Anfang Juli beginnen und dank unterschiedlicher Sorten bis mindestens Ende November fortsetzen. Das Fruchthandel Magazin hat mit Marilena Daugenti über ihre Erwartungen, das wachsende Demeter-Anbaugebiet und nachhaltige Verpackungen gesprochen.



Grünspargel im Trend: Die grünen Stangen erweiterten in den vergangenen Jahren zunehmend das Sortiment des Stängelgemüses und bringen Kreativität in die klassische Spargelküche: Ob auf dem Grill oder auch das ganze Jahr über in der Gemüsepfanne, in angesagten Bowls oder einfach als Beilage findet er auch in den jüngeren Haushalten neue Fans.



25 Jahre Deutscher Frucht Preis und jede Menge stolze Preisträger aus allen Ecken Deutschlands – wir haben die schönsten Momente der Verleihung und eine Vorstellung einiger Märkte für Sie im Gepäck.



Lesen Sie mehr in Ausgabe 24/2022 des Fruchthandel Magazins.