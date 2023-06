Diese Woche im Fruchthandel Magazin: Flandern und Melonen aus Murcia

Die Obst- und Gemüsesaison 2022/23 in Almeria kann als beendet betrachtet werden. Die restliche Produktion in den Gewächshäusern ist minimal. Die letzten Melonen, die in dieser Frühjahrssaison vermarktet werden, erzielen sehr niedrige Preise. Einige Erzeuger haben sich dafür entschieden, sie zu roden und zu vernichten.



Eine Branche kann letztlich nur so gut sein wie das gesammelte Wissen, das sie über alle Aspekte ihrer unterschiedlichen Handlungsfelder besitzt. Und dann auch an die handelnden Akteure auf allen Stufen der Wertschöpfungskette weitervermittelt. Diese Aufgabe übernehmen in Belgien die ‚Praktijkcentra‘, die Praxiszentren im Agrarsektor. Im Gemüsebereich bündelt das ‚Proefcentrum Groenteteelt‘ in Kruishoutem diese fachliche Expertise und gibt sie an alle Marktsegmente weiter. Dabei spielen nicht nur Themen wie Bodenbeschaffenheit, Substrate, Sorteneignung, Pflanzmaterial, Gewächshaustechnik oder Pflanzenschutzmittel und Düngung eine wesentliche Rolle – das Proefcentrum Groenteteelt befasst sich darüber hinaus auch mit innovativen Produkten und dem Thema Geschmack.



Lesen Sie mehr in ausgabe 25/2023 des Fruchthandel Magazins.