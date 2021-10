Diese Woche im Fruchthandel Magazin: DOGK, Fruit Attraction, Kaki, Almería

Obwohl es vorerst nur teilweise die Fruchtbranche berührt, gehört das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) zu den am meisten diskutierten Themen und wird eher mit Skepsis betrachtet. Es soll der Verbesserung der internationalen Menschenrechtslage dienen, indem es Anforderungen an ein verantwortliches Management von Lieferketten für bestimmte Unternehmen festlegt. Sie erhalten einen klaren, verhältnismäßigen und zumutbaren gesetzlichen Rahmen zur Erfüllung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, so jedenfalls sieht es der Gesetzgeber.



In Spanien ist es derzeit ruhig. Obwohl die Pandemie noch nicht endgültig vorbei ist, hat sich das Leben praktisch wieder normalisiert. Die Bevölkerung ist zuversichtlich, dass sie bald vorbei sein wird und hat wieder Hoffnung. Sie sieht Licht am Ende des Tunnels, was sich schnell in einer besseren Wirtschaft niederschlägt.



Die almeriensische Herbstkampagne hat bereits begonnen. Die Produzenten sind nicht sehr positiv gestimmt. Die Gründe dafür sind u.a. die schlechten Ergebnisse der vergangenen Saison 2020/21, die niedrigen Preise zu Beginn der neuen und besonders die große Ungewissheit über ihre Zukunft.



Die Kakisaison im Land Valencia steht in den Startlöchern. In den kommenden Wochen dürften die ersten Partien geerntet werden. Ab Mitte Oktober werden größere Mengen erwartet. In der neuen

Kampagne wird es eine kleinere Ernte geben. Gründe dafür sind der Schädling „Cotonet“ und die letzten Niederschläge im September, die von Hagel begleitet waren.



