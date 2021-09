Diese Woche im Fruchthandel Magazin: DOGK, Flandern, Mangos

Dass das Potenzial für den Online-Handel bei Lebensmitteln, vor allem auch bei frischem Obst und Gemüse noch lange nicht ausgereizt ist, war nur ein Ergebnis des Vortrags von Max Henrik Fabian vom Institut für Handelsforschung, Köln, der den Vortragsreigen auf dem DOGK am 14. September eröffnete. Er stellte die Frage: Wo bitte geht’s zum Verbraucher?



Tomaten haben in den vergangenen Jahren nicht nur in Flandern insgesamt an Bedeutung gewonnen. Auch bei der REO Veiling in Roeselare hat man in erheblichem Maße in hochmoderne Gewächshausanlagen investiert, speziell auch für die Produktion in der kalten, lichtarmen Jahreszeit. Durch den Einsatz von zusätzlichem Wachstumslicht kann das Unternehmen nun ganzjährig Tomaten anbieten. Und mit der Nutzung von Restwärme ist das auf einer Kraft-Wärme-Kopplung basierende Anbaukonzept auch noch sehr nachhaltig. Wir sprachen hierüber mit Niek Finaut, Marktmanager bei REO Veiling.



Die spanische Mango-Saison 2021 präsentiert sich ohne große Veränderungen. Derzeit wird bereits die Sorte Osteen geerntet. Der Großteil der Produktion dürfte in Kürze kommen. Die Kampagne läuft bis Mitte November.



