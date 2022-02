Diese Woche im Fruchthandel Magazin: Bio- und Fairtrade-Produkte, Nachhaltigkeit sowie Produkte im Trend

Die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher bringen vor allem den Kennzeichnungen für ökologisch erzeugte Lebensmittel ein sehr hohes Vertrauen entgegen. Dies geht aus einer Erhebung des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) und der Landesinitiativen Ernährungswirtschaft (LI FOOD) hervor. Das deutsche Bio-Siegel steht dabei an erster Stelle.



Zum Ende des dreijährigen Projekts „Made In Nature“ ziehen Vertreter führender italienischer Unternehmen der O+G-Branche Bilanz. Wie steht es um Bio-Produkte „made in Italy“ derzeit? Wie verkraftet die Wirtschaft aktuelle Hindernisse durch Pandemie und Preissteigerungen? Mit welchem „Booster“ kann der Markt in Zukunft weiter wachsen?



Kiwis werden zwar in Deutschland kaum angebaut, sind jedoch aus dem Handel nicht wegzudenken. Neben der üblichen grünen Handelssorte sind seit Jahren goldene Kiwis in den Einkaufsstätten zu finden. Auch rote Kiwis werden mittlerweile angebaut und bringen Farbe ins Spiel. Die Südfrüchte sind vollgepackt mit Vitaminen und Mineralstoffen und somit eine ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrungsquelle. Mit dem Verzehr einer grünen Kiwi kann der empfohlene Tagesbedarf an Vitamin C gedeckt werden, goldene Kiwis enthalten sogar fast die doppelte Menge.



Lesen Sie mehr in Ausgabe 05/2022 des Fruchthandel Magazins.