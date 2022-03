DFHV: Prüfmittel korrekt einsetzen - Frische Seminar liefert Know-how in der Qualitätssicherung

Ob Penetrometer, Refraktometer, Sortierschablone oder Farbfächer: Der korrekte Umgang mit Prüfinstrumenten in der Warenkontrolle von Obst und Gemüse will gelernt sein. Mitarbeitende sollten die Messmethoden sicher beherrschen, damit Fehler bei der Qualitätskontrolle vermieden werden, so der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV). Das Frische Seminar „Erst Prüfen und Messen, dann Entscheiden!“ am 27. April in Bonn liefert das notwendige Know-how, um die ultrafrischen Artikel präzise mit eindeutigen Ergebnissen zu überprüfen.



Antworten werden u.a. auf die Fragestellungen gegeben: Welche Prüfmittel sind bei welchen Obst- und Gemüseprodukten wie anzuwenden? Was sind die häufigsten Fehler beim Einsatz der Instrumente und wie können diese verhindert werden? Darüber hinaus steht auch die destruktive Methode auf dem Programm, die Hinweise auf die innere Qualität und den Reifegrad von Früchten gibt. Im Praxisteil der Schulung haben die Teilnehmenden ausreichend Gelegenheit, die unterschiedlichen Prüfinstrumente an Warenproben anzuwenden und ihre Einschätzung der Ergebnisse mit dem Referenten zu diskutieren.



Zielgruppe der Basis-Schulung sind Mitarbeitende in den Bereichen Lager, sowie Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sowie Einkauf und Vertrieb. Das eintägige Frische Seminar findet im Hybrid-Format statt. Damit können Interessierte entscheiden, ob sie in Präsenz vor Ort in Bonn teilnehmen wollen oder sich digital zuschalten möchten. Online-Teilnehmende werden interaktiv in den gesamten Seminarablauf eingebunden. Mitgliedsunternehmen des DFHV profitieren von der speziellen Teilnahmegebühr.



Nähere Informationen zu diesem Webinar sowie zu dem gesamten Weiterbildungsprogramm des Frische Seminar sind im Internet unter www.frischeseminar.de zu finden. Dort ist auch die direkte Anmeldung möglich.