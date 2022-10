Deutschland: Fräulein ab November zurück im Handel

Foto: Deutsches Obstsorten Konsortium GmbH

Liebhaber des Apfels Fräulein können sich freuen: Ab November 2022 ist der Apfel wieder in diversen Supermärkten, Hofläden und auf Wochenmärkten erhältlich. Inzwischen wird Fräulein von 300 Erzeugern in Deutschland angebaut. Insgesamt 1,5 Mio Fräulein-Bäume wachsen mittlerweile auf Plantagen in Sachsen, Mittelbaden, im Rheinland, Alten Land und am Bodensee.



Doch für eine flächendeckende Versorgung des Handels reichen die nach wie vor exklusiven Erntemengen noch immer nicht. „Denn ein Apfelbaum ist eben auch nur ein Baum Und der wächst nicht über Nacht. Bis eine üppige und ertragreiche Ernte zu erwarten ist, braucht es eine Weile“, teilt die Deutsches Obstsorten Konsortium GmbH mit. Die Erntemengen würden langsam aber stetig steigen. Bis 2025 werde mit einer Erntemenge von 15.000 t Fräulein gerechnet.



Auch der Obsthof Müller im badischen Oberkirch baut Fräulein an. Die Müllers haben sich 2020 von der Begeisterung ihrer Kollegen anstecken lassen und gleich eine ganze Plantage mit Fräulein-Bäumen bepflanzt. Im Interview erzählt Sophia Müller mehr dazu:



Was hat Sie dazu bewegt, die neue Apfel-Sorte Fräulein anzupflanzen?



Unser Anbauberater hat uns den Apfel vorgestellt und wir waren sofort begeistert. Ein super Geschmack, so knackig-krisp und saftig. Richtig lecker! Und dann ist Fräulein auch noch eine späte und besonders gut lagerfähige Sorte. Das hat perfekt für uns gepasst und wir haben sofort entschieden: Den pflanzen wir und zwar gleich auf 1,2 ha.



Wann war das? Und wie groß sind die Bäume mittlerweile?



2020 haben wir unsere Fräulein-Bäume gepflanzt. Das sind so schmale, hohe Spindelbäume, die 3 bis 3,5 Meter hoch werden. Und in diesem Jahr haben wir das zweite Mal geerntet. Natürlich noch keine riesigen Mengen, denn in den ersten Jahren verbraucht der Baum seine Kraft vor allem für das Wachstum, aber doch schon deutlich mehr als im ersten Jahr! Die Erträge steigen halt langsam und stetig, aber wir gehen davon aus, dass die Bäume schon in 2-3 Jahren gute Erträge bringen.



Von welchen Mengen sprechen wir konkret?



Eine kleine aber feine Menge an Erstlingsfrüchten haben wir schon 2021 ernten können. Aber da stand ja auch die Baumpflege noch im Vordergrund. In diesem Jahr konnten wir schon etwa 25 Früchte pro Baum pflücken - schöne, gut durchgefärbte Exemplare. Insgesamt sind wir damit auf rund 45 Großkisten à 300 kg gekommen - also gut 13,5 t. Angefangen haben wir in diesem Jahr sehr früh, schon am 20. September und haben dann bis zum 5. Oktober zwei Pflückdurchgänge im Abstand von rund 14 Tagen gemacht.



Wie sind Ihre Erwartungen für die nächsten Jahre?



Wir gehen davon aus, dass die Pflückleistung ordentlich zunimmt. Denn ab dem dritten Jahr hat der Baum schon mehr Astpartien und ist weitergewachsen. Wir rechnen deshalb mit rund 100 Früchten pro Baum im kommenden Jahr, das heißt einer Vervierfachung des diesjährigen Ertrags.



Damit Fräulein im Handel auch die Aufmerksamkeit erhält, die ihm gebührt, flankiert den Verkaufsstart 2022 diesmal ein besonders „saftiges“ Maßnahmenpaket. „Wir wollen über die Markenpositionierung als die deutsche Apfelentdeckung hinaus mit der aktuellen Kommunikationskampagne auf die Produkteigenschaften eingehen, vor allem auf die Saftigkeit und den knackig-krispen Biss“, so Jens Anderson, Marketingleiter für Fräulein bei der Deutschen Obst-Sorten Konsortium GmbH.



Aus diesem Grund wurde ein spezielles, über die Landingpage erreichbares Test-Center entwickelt. Jeder, der die Apfelentdeckung aus Deutschland testen möchte, ist herzlich eingeladen hier an der Aktion „Deutschland macht den Saftigkeitstest“ teilzunehmen. Nach einem beherzten Biss in die Frucht einfach über die Saftigkeit abstimmen und mit etwas Glück ein Fräulein-E-Bike gewinnen. Angeteast und begleitet wird die Kampagne in den Social-Media-Kanälen, durch Anzeigen und Banner in den Fachmedien sowie Aktionen am PoS. Darunter ein spezielles Schmucketikett, ein LEH-Platzierungswettbewerb und PoS-Verkostungen.