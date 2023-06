Deutsches Obst und Gemüse: Knackfrisch, saisonal und regional - Blattsalate

Foto: Zane365/AdobeStock

Die Palette an kreativen Zubereitungsmöglichkeiten ist ebenso vielfältig wie das Spektrum an saisonal verfügbaren Salatsorten. Ob Eissalat, Lollo Rosso oder Bionda, Endivien, Kopfsalat oder Frisée – Blattsalate sind nicht nur ein verführerischer Augen, sondern auch ein vollwertiger, leichter Gaumenschmaus, so Deutsches Obst und Gemüse.



Im vergangenen Jahr haben die Deutschen rund 5,5 kg frischen Salat pro Kopf verzehrt. Dafür wurden hierzulande mehr als 334.000 t Blattsalat auf etwa 14.200 ha Fläche angebaut und geerntet. Die größten Anbauflächen liegen in Baden-Württemberg (2.219 ha,) gefolgt von Rheinland-Pfalz (2.122 ha), Nordrhein-Westfalen (2.051 ha) und Niedersachsen (1.987 ha). Ganz vorn in der Gunst der Verbraucher liegt der klassische Eis- oder Eisbergsalat. War er in den 1980er-Jahren in Deutschland noch gänzlich unbekannt, hat er sich in den vergangenen Jahren zum Star unter den Salaten gemausert. Rund 1,47 kg landeten 2022 bei jedem Deutschen durchschnittlich auf dem Teller. Dass der Eissalat so beliebt ist, liegt auch an seinen Alleskönner-Qualitäten. Durch seine relativ feste Blattstruktur lässt er sich gut lagern und verarbeiten. Sein leichter Geschmack macht ihn zur perfekten Grundlage für viele Salatdressings und zur stimmigen Beilage auf Burgern oder zu Fleisch.



Die 10 meist gekauften Salate in Deutschland*

1. Eisbergsalat (120.362 t)

2. Salatherzen (38.333 t)

3. Chicorée (21.640 t)

4. Kopfsalat (19.642 t)

5. Feldsalat (11.233 t)

6. Spinat (9.459 t)

7. Rucola (7.417 t)

8. Endiviensalat (7.058 t)

9. Eichblattsalat (5.515 t)

10. Lollo Rosso/Bionda (4.253 t)



*Quelle: AMI-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels