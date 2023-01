Deutsches Obst und Gemüse: Im „Veganuary“ kommen nicht nur Vegetarier auf den Gemüse-Geschmack

Foto: BVEO/Ariane Bille

Gute Neujahrsvorsätze setzen oft bei einer gesünderen Ernährung an. Für so manchen sind sie auch die willkommene Gelegenheit, nach den üppigen Festtagen einmal den veganen Lebensstil für sich auszuprobieren. Und so weckt der Januar nicht nur bei ausgewiesenen Gemüse-Liebhabern die Experimentierfreude. Denn egal ob „Veginner“ oder „eingefleischter Veganer“, die Vielfalt der rein pflanzlich basierten Ernährung auszuprobieren und Neues zu lernen, ist ein sehr leckeres und abwechslungsreiches Vergnügen. Darauf baut auch die aus Großbritannien stammende, gemeinnützige Kampagne „Veganuary“.



Sie motiviert von Jahr zu Jahr mehr Menschen, einen Monat lang vegan zu leben. Doch ganz gleich was man aus dieser Erfahrung für sich mitnimmt, sie ist in jedem Fall der Start in ein gesundes und experimentierfreudiges neues Jahr. Wer dafür noch schmackhafte Inspirationen benötigt, wird bei „Deutschland – Mein Garten.“ fündig: Hier werden alle Interessierten mit einem bunten Mix aus Rezepten, Wissen und Zubereitungstipps durch den Januar und wenn sie möchten, sogar durch das ganze Obst- und Gemüse-Jahr begleitet



Bewusste Ernährung liegt im Trend. Und das völlig zu Recht! Denn frisches Gemüse unterstützt effektiv einen gesunden und kalorienarmen Ernährungsstil. Und wenn es aus heimischem Anbau stammt, ist es nicht nur besonders frisch, knackig und schmackhaft, sondern tut dank kurzer Transportwege auch noch etwas für die Klimabilanz. So ist auch der Verbrauch an frischem und weiterverarbeitetem Gemüse in Deutschland im letzten Jahr erneut gestiegen – auf ganze 109 kg pro Kopf. Als beliebteste Gemüseart Deutschlands hat sich erneut die Tomate an die Spitze des Rankings gesetzt.



Die Top-10 Gemüsearten in Deutschland (kg/pro Kopf)*:



1. Tomaten (31,3 kg)

2. Möhren, Karotten, Rote Bete (11,5 kg)

3. Zwiebeln (9,0 kg)

4. Gurken (7,5 kg)

5. Blattsalat (5,7 kg)

6. Weißkohl, Rotkohl (4,7 kg)

7. Wirsing, Chinakohl, Kohlrabi (2,5 kg)

8. Bohnen (2,2 kg)

9. Champignons (2,0 kg)

10. Blumenkohl, Grünkohl, Broccoli (2,0 kg)

(*Quelle: AMI nach GfK Haushaltspanel)



Jahrhundertelang gehörten sie zum Standardrepertoire der heimischen Winterküche: Pastinake, Petersilienwurzel, Topinambur, Mangold oder auch die auf den ersten Blick gar nicht so einladende Schwarzwurzel. Sie waren fast schon in Vergessenheit geraten. Doch jetzt sind sie zurück, liegen sogar im Trend. Bei Spitzenköchen und Fans der regionalen und saisonalen Küche sind sie gleichermaßen beliebt.