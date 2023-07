Deutscher Obst & Gemüse Kongress: Networken und präsentieren

Anna Lamberty von Euro Pool System International Foto: Euro Pool System

Am 19. und 20. September ist Düsseldorf wieder der Nabel der Obst- und Gemüsewelt. Der 14. Deutsche Obst & Gemüse Kongress öffnet seine Tore. Der Startschuss ist ein Besuch im nagelneuen Globus-Markt in Wesel.



Am Abend des 19. September steht das traditionelle Get-together auf dem Plan. Das überaus beliebte Get-together am Vorabend des DOGK findet in diesem Jahr wieder in der Seifenfabrik in den Schwanenhöfen an der Erkrather Straße statt. Dann heißt „Bloß nicht die interessanteste Networking-Gelegenheit im deutschen Fruchthandel verpassen!“ Gesponsert wird der Abend traditionell von der BVEO und Euro Pool System. „Der Abend in der Seifenfabrik Dr. Thompson`s wird, wie in der Vergangenheit, sicher wieder eine fantastische Networking-Gelegenheit für den gesamten deutschen Frucht- und Einzelhandel. Damit ist sie genau der richtige Rahmen, die Entscheider der Branche zu treffen", so Andreas Brügger, Geschäftsführer des DFHV.



Außerdem wird am Dienstabend zum 14. Mal der Fruchthandel Magazin Retail Award verliehen. Schon jetzt erreichen das Fruchthandel Magazin Anfragen, wer denn die begehrte Trophäe gewonnen hat. Derzeit läuft allerdings noch die Auswertung. Aber das große Interesse zeugt von der Bedeutung, die der Award mittlerweile in der Branche erworben hat. Denn was kann mehr Gewicht haben, als das Votum der Verbraucher? In einer repräsentativen Erhebung des führenden deutschen Marktforschungsinstituts GfK Consumer Panels haben die Verbraucher im vergangenen Frühsommer ihre beliebtesten Obst- und Gemüseabteilungen in Deutschland gewählt.



Neben hochkarätigen Beiträgen erwartet die Gäste auch in den Breakout-Sessions am 20. September ein spannendes Programm. So stellt u.a. Anna Lamberty von Euro Pool System International (Deutschland) gemeinsam mit den beiden Mitstreitern Dr. Matthias Brunner (Gründer tsenso GmbH) und Harald Sundmaeker (ATB Institut für angewandte Systemtechnik Bremen GmbH) das Projekt „FriDa - Neue Wege zur Erhebung von Qualität und Frische“ vor, wie digitale Wege für ein lückenloses Monitoring der Lieferkette und die Optimierung der Warenannahme sorgen können. Nach drei Jahren liegen erste Ergebnisse vor.

Außerdem steht selbstverständlich ein detaillierter Blick auf Zahlen, Daten und Fakten des deutschen Obst- und Gemüsemarktes auf dem Programm.



Und nicht zu vergessen: Noch können ganz bequem und schnell 200 Euro gespart werden, wenn Sie sich bis 31. Juli zum Frühbucherpreis von nur 690 Euro zum DOGK 2023 anmelden. Anschließend beträgt der Normalpreis 890 Euro.



Alle Informationen zum Programm und zum Sponsoring des DOGK 2023 am 19./20. September sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie wie gewohnt auf www.dogkongress.de.