Deutscher Obst & Gemüse Kongress: Handel und Entscheider treffen

Der DOGK 2022 wird wieder Treffpunkt für die einzelnen Handelsstufen und die Entscheider der Branche.

In gut fünf Wochen ist es soweit. Das Who is who der gesamten Wertschöpfungskette trifft sich in Düsseldorf auf dem DOGK 2022. „Insbesondere der Einzelhandel hat sich schon zum jetzigen Zeitpunkt in beeindruckender Stärke angemeldet. Insgesamt liegen wir aktuell gut 30 % über dem Anmeldestand des Vorjahres“, stellen die Veranstalter optimistisch fest.



Selten gab es so zahlreiche und große Herausforderungen zu bestehen wie derzeit. Kaum tritt die Corona-Pandemie ist in den Hintergrund, da bringt ein doch sehr unerwarteter Krieg die Welt und den Handel durcheinander und löst enorme Probleme aus.



Angefangen bei Import- und Währungsproblemen, Logistik- und Energie bis zu einer lange nicht gekannten Inflation. Die Verbraucher üben sich in einer kaum für möglich gehaltenen Kaufzurückhaltung.

Es gibt also so einige Herausforderungen zu bewältigen. Umso wichtiger, dass man darüber spricht und gemeinsam Lösungen sucht. Auf dem Deutschen Obst & Gemüse Kongress am 12./13. September 2022 wird dazu die beste Gelegenheit sein.



Schon am Vorabend bietet das Get-together den perfekten Rahmen zum fachlichen und persönlichen Austausch. Dieses Jahr findet es erstmals im Theater der Träume statt, wo im Laufe des Abends auch der Fruchthandel Magazin Retail Award verliehen wird. Grundlage der Awards ist eine repräsentative Erhebung, die „wir beim führenden deutschen Marktforschungsinstitut GfK Consumer Panels in Auftrag gegeben haben“, berichtet Kaasten Reh. Befragt wurden dabei die Verbraucherinnen und Verbraucher danach, welche Handelsgruppe mit ihrem Konzept im Warenbereich Obst & Gemüse den besten Eindruck hinterlässt. „Denn: Was zählt mehr als das Votum der Verbraucher? Wir freuen uns daher auf die Auszeichnung hochkarätiger Einzelhandelsunternehmen in vier verschiedenen Kategorien“, so Reh.



Das Kongressprogramm bietet zahlreiche Beiträge, welche die derzeitigen Herausforderungen thematisieren: Der Retail-Experte Oliver Leisse wirft einen Blick auf technologische Entwicklungen, um zu sehen, was in Zukunft möglich sein wird, wie der Verbraucher künftig einkaufen kann. Das Thema Nachhaltigkeit darf ebenfalls nicht fehlen – hier arbeitet Nele Berg, Alnatura Produktions- und Handels GmbH / DHBW Heilbronn, die Diskrepanz heraus zwischen Anspruch der Konsumenten und deren tatsächlichem Verhalten. Jürgen Bruch, Aufsichtsratsvorsitzender Cobana GmbH & Co.KG., nimmt sich der Herausforderungen in den Lieferketten an und fragt, wie diese zu bewältigen sein könnten. Weiter: Was sind die Wachstumstreiber im LEH? Das beantwortet Philippe Humbert, Information Resources GmbH (IRI). Alexander Pöhl und Oliver Wyman werfen einen Blick auf die Situation im Pandemie-Duell bzw. wie sich die Situation nun in Zeiten ungewohnt hoher Inflation darstellt.



Außerdem steht selbstverständlich ein detaillierter Blick auf Zahlen, Daten und Fakten des deutschen Obst- und Gemüsemarktes auf dem Programm. Erstmals werden die Marktdaten von Ulrike Singer, Director GfK Consumer Panels & Services, präsentiert.



Alle Infos zum Programm, zu den Sponsoring-Möglichkeiten und zur Anmeldung finden Sie hier.