Deutscher Obst & Gemüse Kongress: Der Countdown läuft

In vier Wochen öffnet der Deutsche Obst & Gemüse Kongress wieder seine Tore. Der Anmeldestand spiegelt die jüngste Entwicklung im Lande wider: Wir sind auf dem Weg zurück zur Normalität. „So freuen wir Veranstalter uns schon jetzt über die Anmeldungen, Entscheider aus allen Bereichen der Branche begrüßen zu können, insbesondere auch wieder aus dem LEH.“



Noch können sich Sponsoren entscheiden, ihre Leistungen den Entscheidern der Branche zu präsentieren. Deadline ist hier der 23. August. „Wer noch auf allen Kommunikationsträgern vertreten sein will, muss sich ein bisschen sputen. Aber noch ist alles möglich.“ Im Mittelpunkt des diesjährigen Programms stehen die vielfältigen Formen des Handels und das künftige Einkaufsverhalten der Verbraucher. Die Pandemie hat hier sicher Spuren hinterlassen, die auf dem Kongress unter die Lupe genommen werden: Wie werden sich künftig stationärer Handel, Online-Anbieter, Pick-up-Services oder auch Nischen wie der Ab-Hof-Verkauf im Wettbewerb behaupten?



Ein weiteres Highlight wird die Verleihung des Fruchthandel Magazin Retail Awards sein, mit dem alljährlich - nach einem Verbrauchervotum, ermittelt durch die GfK - die beliebtesten Obst- und Gemüse-Abteilungen Deutschlands ausgezeichnet werden. Unter anderem auf dem Programm: Max Fabian, IFH KÖLN, beantwortet die Frage, wie die Konsumenten generell erreicht werden können. Sabine Dziallas, NielsenIQ, untersucht Kundenmagnete, die Sortimentsgestaltung und wirft einen Blick auf die Einkaufsstättenwahl. Eugenio Guidoccio, REWE-Group; Dr. Andreas Brügger, DFHV; Erik Wessels vom Helpdesk Wirtschaft & Menschenrecht der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung diskutieren das Lieferkettengesetz Ärgernis oder Lösung? Produkteinführungen müssen nicht länger nur nach dem Motto „try & error“ erfolgen. Die diesjährige Exkursion in den Kölner Supermarkt Go2Market ermöglicht einen Einblick in einen Testmarkt, in dem das Kaufverhalten in all seinen Facetten untersucht wird: Wie reagieren Konsumenten auf eine bestimmte Beleuchtung, wie kommt die Verpackung an? Was wird gekauft? Wird nachgekauft? Und vieles mehr. Auch wenn derzeit kein Obst und Gemüse angeboten wird – es geht um die Möglichkeiten, die sich hier offenbaren, die es in Zukunft zu nutzen gilt.



Come together



… right now. Das meinten nicht nur schon die Beatles. Das Land und die Menschen sind auf dem Weg zur gewohnten Normalität, das bisher und nun auch ganz neu geschätzte Leben und seine Möglichkeiten nehmen wieder Fahrt auf. Und so wird sich am Vorabend, am 13. September, die Branche wieder zum beliebten Get-together treffen können. Gesponsert wird der Abend wie in den Jahren zuvor von BVEO und Euro Pool System Deutschland.

Die Sicherheit der Gäste steht an beiden Tagen an zentraler Stelle: Geimpft, genesen, getestet heißt selbstverständlich die Devise. Alle Informationen zum DOGK 2021 am 13./14. September - zum Programm, zur Exkursion, zum Sponsoring und zur Anmeldung - finden Sie wie gewohnt auf www.dogkongress.de.