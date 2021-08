Deutscher Obst & Gemüse Kongress 2021: Persönlich und direkt

In drei Wochen ist es wieder soweit: Am 13. und 14. September trifft sich die Branche vom Saatgut bis zum Einzelhandel in Düsseldorf zum 11. Deutschen Obst & Gemüse Kongress.



“Der Anmeldestand, vor allem auch aus dem Einzelhandel, stimmt uns sehr optimistisch, dass wir wieder eine sehr intensive Veranstaltung erleben werden“, so die drei Veranstalter Fruchthandel Magazin, AMI und GS1 Germany.

Thematisch wird es natürlich auch um die vergangenen Monate gehen, die immer noch von der Pandemie geprägt waren und sind.

Welche Konsequenzen sind für den Handel zu erwarten? Aber auch andere Faktoren üben einen immer größeren Einfluss aus, wie z.B. die Klimaveränderung mit ihren teilweise dramatischen Folgen und Unwettern, die sich auch in unserem Land (im wahrsten Sinne des Wortes) niederschlagen. In der Folge schreiben sich viele Verbraucher und der Handel mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf die Fahne. Auf dem DOGK 2021 werden einige Handelsformate unter die Lupe genommen und auch auf diese Fragen hin abgeklopft.



Besonders erfreulich ist, dass sich wieder zahlreiche Teilnehmer aus den verschiedenen Unternehmen des Einzelhandels angemeldet haben. „Hier liegen wir weit über dem Vorjahr“, so das Feedback aus dem Teilnehmermanagement.

Ganz besonders dürfen sich die Gäste auf das Get together am Vorabend, am 13. September, freuen. Gesponsert wird der Abend wie in den Jahren zuvor von BVEO und Euro Pool System Deutschland. Dazu Kaasten Reh: „Wir haben unglaublich viel Anrufe und Anfragen gehabt, ob die Abendveranstaltung wieder stattfindet. Das hat uns natürlich gefreut. Und es zeigt einfach, wie sehr die Menschen den persönlichen Austausch und das Gespräch vermisst haben und wie sehr wir alle das brauchen. Wir sind sehr glücklich, dass es in diesem Jahr wieder möglich sein wird.“

Die Sicherheit der Gäste steht an beiden Tagen an zentraler Stelle: Geimpft, genesen, getestet heißt selbstverständlich die Devise.

Alle Informationen zum DOGK 2021 am 13./14. September - zum Programm, zur Exkursion, zum Sponsoring und zur Anmeldung - finden Sie wie gewohnt auf www.dogkongress.de.