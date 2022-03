Deutscher Gemeinschaftsstand auf der ASIA FRUIT LOGISTICA 2022

Um deutsche Unternehmen bei der Eroberung asiatischer Märkte zu unterstützen, fördert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auch in diesem Jahr wieder einen deutschen Pavillon. Die Teilnahme am Gemeinschaftsstand bietet deutschen Ausstellern viele Vorteile.



Durch den gemeinsamen Auftritt unter „Made in Germany“ wird eine größere Sichtbarkeit gewährleistet. Zudem sparen Aussteller im Vergleich zur Direktbuchung rund 8 % der Kosten. Ein hochwertiger Standbau ist im Quadratmeterpreis inbegriffen, ebenfalls inklusive ist eine Lounge mit Besprechungsmöglichkeiten und Bewirtung (Getränke, Snacks) sowie ein allgemeiner Info-Counter. Die Organisation des deutschen Gemeinschaftsstandes betreut Matthias Bröde vom IEC Berlin (Tel. 030/28393914, [email protected]). Anmeldeschluss ist am 30. April 2022.

Das Anmeldeformular finden Sie hier.



In diesem Jahr findet die ASIA FRUIT LOGISTICA ausnahmsweise an einem neuen Ort statt, und zwar in Bangkok vom 2. bis 4. November 2022. Der Grund liegt darin, dass die Durchführung einer Messe unter den aktuellen Einreisebedingungen in Hongkong in diesem Jahr nicht möglich ist. In Thailand hingegen können vollständig Geimpfte aus aller Welt einreisen – ohne Quarantäne, sondern lediglich mit einem Test jeweils am ersten und fünften Tag des Aufenthalts. Thailand ist zudem eine wichtige Drehscheibe für das dynamisch wachsende Obst- und Gemüsegeschäft in Süd-Ost-Asien. Daher ist Bangkok in diesem Jahr der beste Ort, die Top-Einkäufer aus Asien und der ganzen Welt zu treffen.

Der deutsche Pavillon wurde erstmals 2017 organisiert – dies in enger Abstimmung mit der BVEO. Seitdem waren Unternehmen wie bspw. Elbe-Obst, GLOBALG.A.P., Kölla, Multivac, Obst vom Bodensee, Salem-Frucht und Veos auf dem Gemeinschaftsstand vertreten.