Der "Pott" ist im "Picnic-Fieber"

Foto: Picnic

Er wächst, und er wächst, und er wächst ... Wie der Online-Supermarkt Picnic erklärte, vergrößert er sein Liefergebiet im Ruhrgebiet und startet nach Duisburg in der KW 34 jetzt auch mit einem weiteren Hub in Gelsenkirchen.



Der neue 1.300 m2 große Picnic-Hub befindet sich im Gewerbepark Schalke-Nord. Von hier aus werden 15 Picnic Elektro-Vans und 20 Runner die über 140.000 Haushalte in Gelsenkirchen beliefern. Picnic eröffnet mit Gelsenkirchen somit sein bisher größtes Liefergebiet in Deutschland.

„Gelsenkirchen wurde als eine der drei nachhaltigsten Städte Deutschlands im vergangenen Jahr ausgezeichnet“, sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. „Wir freuen uns, dass Picnic zusammen mit vielen Kunden einen positiven Beitrag zur Mission der Stadt beitragen kann. Unsere effiziente Logistikkette, unser Einsatz von schmalen Elektro-Vans, die den Straßenverkehr in den Gemeinden so wenig wie möglich belasten, die konsequente Vermeidung von Lebensmittelabfällen und die Rücknahme von Pfandflaschen und Verpackungen zeigen, dass auch bei Picnic das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst genommen wird.“

Picnic eröffnete in der Region im Juni seinen ersten Hub in Bochum und bietet seitdem als erstes und einziges Unternehmen den Verbrauchern im Ruhrgebiet die Möglichkeit, Lebensmittel online ohne Liefergebühr einzukaufen. Ab sofort ist eine Registrierung für die Warteliste in Gelsenkirchen über die Picnic-App möglich.