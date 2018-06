"Delhaize Belgien ist bereit für die Zukunft“

Mit einem neuen Brand President, starken Ergebnissen im ersten Quartal und Wachstumsplänen bereitet sich Delhaize Belgien mit einer neuen Strategie und effizienteren Arbeitsweisen auf die Zukunft vor. Und die Weichen für den Erfolg sind gestellt, so das Unternehmen.



"Wir haben alles, was wir brauchen, um der präferierte Einzelhändler in Belgien zu sein", sagte Brand President Xavier Piesvaux. Dennoch müsse sich Delhaize angesichts der steigenden Konkurrenz anpassen. "Wir verändern uns an mehreren Fronten, unter anderem durch eine neue Positionierung der Marke, die auf historischen Stärken aufbaut, sich auf Qualität, Geschmack, Gesundheit und Komfort konzentriert und noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht." Die neue Positionierung - "Better eating is at the heart of better living" - wird seit Anfang dieses Jahres mit einer multimedialen Kampagne durchgeführt, die Werbung, In-Store-Marketing, Social-Media-Posts und Interviews umfasst. Delhaize wird in diesem Jahr 90 seiner 760 Filialen renovieren und die Expansion - insbesondere in städtischen Gebieten - durch die Eröffnung von 40 neuen Filialen und die Erprobung neuer Formate und Konzepte mit Blick auf Nähe und Komfort beschleunigen.

"Unser Ziel ist es, eine nahtlose Omni-Channel-Lösung zu schaffen, indem wir die besten Standorte zusammen mit den richtigen digitalen Tools und Plattformen anbieten, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, egal ob sie in unseren Geschäften einkaufen oder Lebensmittel online bestellen, um sie abzuholen oder nach Hause zu liefern", sagte Xavier. "Delhaize ist bereit für die Zukunft."