Del Monte: Herber Quartalsrückgang durch Covid-19

Mohammad Abu-Ghazaleh, Chairman und CEO von Fresh Produce Del Monte Foto: Fresh Produce Del Monte

Der Umsatz ging bei Bananen von 431,5 Mio USD (rund 399 Mio Euro) im Q1 2019 auf 427 Mio USD (rund 395 Mio Euro) zurück, was hauptsächlich auf geringere Nettoumsätze in Asien, Europa und Nordamerika zurückzuführen sei, erklärte Mohammad Abu-Ghazaleh, Vorsitzender und CEO. In diesem Segment habe die COVID-19-Pandemie den Nettoumsatz um schätzungsweise 6 Mio USD (5,5 Mio Euro) beeinträchtigt.

Insgesamt erzielte Fresh Del Monte einen Nettoumsatz von 1,118 Milliarden USD (1,033 Mrd Euro) Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz 1,154 Milliarden USD (1,066 Mrd Euro).



Der Ausbruch von Covid-19 habe zu einem Rückgang des Nettoumsatzes um ca. 27 Mio. USD (rund 25 Mio Euro) in den Geschäftssegmenten Fresh, Value Added sowie Bananen geführt. Darüber hinaus habe sich der freiwillige Produktrückruf bei der Tochtergesellschaft Mann Packing, im vierten Quartal 2019 weiterhin negativ auf den Nettoumsatz im Fresh- und Value Added-Segment auf das Quartal ausgewirkt, da die Volumina nicht wieder das Niveau vor dem Rückruf erreicht hätten.



Der Del Monte zurechenbare Nettogewinn für das erste Quartal 2020 fiel von 36,1 Mio USD (rund 33 Mio Euro) im Vorjahr auf 13 Mio USD (12,01 Mio Euro) in diesem Quartal, was nach Angaben des Unternehmens auf geringere Betriebseinnahmen und den Rückgang der sonstigen Nettoeinnahmen zurückzuführen ist.



In den Segmenten Fresh und Value Added fiel der Umsatz von 690 Mio USD (637,6 Mio Euro) auf 660,9 Mio USD (610,7 Mio Euro), wobei das Coronavirus den Sektor mit rund 21 Mio. USD traf.



"Wir wurden im ersten Quartal 2020 in allen unseren globalen Betrieben herausgefordert, als wir durch den Gegenwind der Covid-19-Pandemie navigierten", sagte Mohammad Abu-Ghazaleh. "Beginnend im Januar in Asien und mit einem Hochlauf im März wurden unsere Umsätze in allen unseren Märkten beeinträchtigt. Die globale Präsenz des Unternehmens im Frischwareneinzelhandel, die Vielfalt unseres Produktportfolios sowie die Effizienz und Flexibilität unserer Geschäftstätigkeit ermöglichten uns jedoch eine schnelle Anpassung an die Covid-19-Pandemie. Die kurzfristige Nachfrage in unserem Foodservice-Vertriebskanal, der Nettoumsatz mit Produkten mit höherem Preispunkt wie Ananas, Avocados und frisch geschnittenem Obst und Gemüse bleibt eine Herausforderung, aber wir sind weiterhin bestrebt, unsere Kunden ohne Unterbrechung zu bedienen.“