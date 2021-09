DBV: Ziele der Farm-to-Fork-Strategie müssen pragmatischer und realistischer sein

Vor den Abstimmungen zur Farm-to-Fork-Strategie im Europäischen Parlament kritisiert der Deutsche Bauernverband (DBV) weiterhin einige Änderungsanträge, da diese in deutlichem Widerspruch zu den ökonomischen Notwendigkeiten der Landwirtschaft stehen.



Bauernpräsident Joachim Rukwied betont erneut, dass die europäischen Bauern jedoch grundsätzlich bereit seien, den eingeschlagenen Weg zu mehr Umweltschutz weiterzugehen: „Die Bäuerinnen und Bauern in Deutschland und Europa haben im globalen Maßstab bereits ein hohes Niveau an Nachhaltigkeit erreicht. Wenn die EU wirklich will, dass wir Landwirte den Transformationsprozess erfolgreich gestalten und bewältigen, muss sie uns mit einem pragmatischen politischen Rahmen unterstützen, der auf realistischen und fachlich abgewogenen Zielen beruht. Dazu muss auch die Handelspolitik endlich gleiche Produktionsstandards für Lebensmittelimporte aus Drittstaaten festsetzen. Die EU-Kommission hat die Farm-to-Fork-Strategie ohne Folgenabschätzung und ohne Beachtung von Zielkonflikten formuliert. Es wäre ein schwerer Fehler, die in der Farm-to-Fork-Strategie politisch festgelegten Reduktionsziele als direkte Vorgabe in Rechtsvorschriften umzusetzen. Dies hätte den Effekt der Verlagerung der heimischen Erzeugung in andere Länder“, betont Rukwied.

Konkret lehne der DBV bspw. ab, die in der Farm-to-Fork-Strategie festgelegten Ziele für Pflanzenschutzmittel, Nährstoffverluste und Düngemittel in verbindliche Rechtsvorschriften umzusetzen. Mehrere Studien und Folgenabschätzungen zeigen, dass diese Ziele zu CO2-Verlagerungs-Effekten führen und die Stabilität der Lebensmittelerzeugung in der EU gefährden würden. Des Weiteren müsse aus Sicht des Verbandes viel konkreter herausgestellt werden, wie eine immer nachhaltigere europäische Landwirtschaft vor Billigkonkurrenz aus Drittstaaten, bei deren Produktion keine Rücksicht auf Umwelt und Natur genommen wird, geschützt werden kann.



Zum Inkrafttreten der geänderten Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung erklärt Eberhard Hartelt, Umweltbeauftragter des DBV: „Die Länder sind jetzt gefordert, in ganz Deutschland gemeinsam mit den Landwirtschaftsverbänden Vereinbarungen über kooperative Maßnahmen im Insektenschutz auf den Weg zu bringen. In einigen Bundesländern ist das bereits gelungen. Der kooperative Naturschutz ist die erfolgversprechendste Strategie im Insektenschutz und muss in der Praxis den Vorzug vor pauschalen Verboten und Auflagen in FFH-Gebieten erhalten. Daneben sind Bund und Länder gefordert, nun unverzüglich den finanziellen Ausgleich für die Einschränkungen des Pflanzenschutzeinsatzes in Schutzgebieten umzusetzen. Zur Verlässlichkeit der Politik gehört, dass die neuen Auflagen erst dann greifen, wenn der zugesagte finanzielle Ausgleich für die Landwirte tatsächlich umgesetzt wird.“